https://ria.ru/20210611/teplokhod-1736703244.html
В Петербурге теплоход сел на мель
В Петербурге теплоход сел на мель - РИА Новости, 11.06.2021
В Петербурге теплоход сел на мель
Теплоход сел на мель в Санкт-Петербурге, эвакуированы около 30 человек, сообщает городской главк МЧС России. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:11
2021-06-11T22:11
2021-06-11T22:11
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155283/88/1552838869_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_501a688abe7f4919f78af6c72895d0ee.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Теплоход сел на мель в Санкт-Петербурге, эвакуированы около 30 человек, сообщает городской главк МЧС России.Инцидент произошел в 20.47 мск на Петровском фарватере."Теплоход "Палех" сел на мель. На место вышли спасательные катера "Стремительный", "Раптор", катер поисково-спасательной службы. На борту около 30 человек, силами поисково-спасательной службы осуществляется перевозка людей в парк 300-летия Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.Как сообщает ведомство, к 21.26 теплоход самостоятельно снялся с мели. Судно не получило повреждений.
https://ria.ru/20210605/teplokhod-1735772030.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155283/88/1552838869_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_5ac5bfd625d4ad9508078bc937c6e292.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
В Петербурге теплоход сел на мель
В Петербурге теплоход сел на мель, эвакуировали 30 человек