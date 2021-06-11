https://ria.ru/20210611/teplokhod-1736703244.html

В Петербурге теплоход сел на мель

В Петербурге теплоход сел на мель - РИА Новости, 11.06.2021

В Петербурге теплоход сел на мель

Теплоход сел на мель в Санкт-Петербурге, эвакуированы около 30 человек, сообщает городской главк МЧС России. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T22:11

2021-06-11T22:11

2021-06-11T22:11

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Теплоход сел на мель в Санкт-Петербурге, эвакуированы около 30 человек, сообщает городской главк МЧС России.Инцидент произошел в 20.47 мск на Петровском фарватере."Теплоход "Палех" сел на мель. На место вышли спасательные катера "Стремительный", "Раптор", катер поисково-спасательной службы. На борту около 30 человек, силами поисково-спасательной службы осуществляется перевозка людей в парк 300-летия Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.Как сообщает ведомство, к 21.26 теплоход самостоятельно снялся с мели. Судно не получило повреждений.

https://ria.ru/20210605/teplokhod-1735772030.html

россия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия