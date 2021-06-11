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В Петербурге теплоход сел на мель
В Петербурге теплоход сел на мель - РИА Новости, 11.06.2021
В Петербурге теплоход сел на мель
Теплоход сел на мель в Санкт-Петербурге, эвакуированы около 30 человек, сообщает городской главк МЧС России. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:11
2021-06-11T22:11
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Теплоход сел на мель в Санкт-Петербурге, эвакуированы около 30 человек, сообщает городской главк МЧС России.Инцидент произошел в 20.47 мск на Петровском фарватере."Теплоход "Палех" сел на мель. На место вышли спасательные катера "Стремительный", "Раптор", катер поисково-спасательной службы. На борту около 30 человек, силами поисково-спасательной службы осуществляется перевозка людей в парк 300-летия Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.Как сообщает ведомство, к 21.26 теплоход самостоятельно снялся с мели. Судно не получило повреждений.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
В Петербурге теплоход сел на мель
22:11 11.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТеплоходы на Неве в Санкт-Петербурге
Теплоходы на Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В Петербурге теплоход сел на мель, эвакуировали 30 человек

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Теплоход сел на мель в Санкт-Петербурге, эвакуированы около 30 человек, сообщает городской главк МЧС России.
Инцидент произошел в 20.47 мск на Петровском фарватере.
"Теплоход "Палех" сел на мель. На место вышли спасательные катера "Стремительный", "Раптор", катер поисково-спасательной службы. На борту около 30 человек, силами поисково-спасательной службы осуществляется перевозка людей в парк 300-летия Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, к 21.26 теплоход самостоятельно снялся с мели. Судно не получило повреждений.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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