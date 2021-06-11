https://ria.ru/20210611/tarif-1736588790.html

Семьи с детьми получат льготы на путешествия по России

Семьи с детьми получат льготы на путешествия по России - РИА Новости, 11.06.2021

Семьи с детьми получат льготы на путешествия по России

Правительство просубсидирует льготные тарифы для семейных путешествий на поездах дальнего следования, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:32

2021-06-11T11:32

2021-06-11T14:09

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михаил мишустин

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Правительство просубсидирует льготные тарифы для семейных путешествий на поездах дальнего следования, сообщила пресс-служба кабмина.Постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Эта мера призвана поддержать внутренний туризм. Работа ведется в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".Льготы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Купить билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Цена будет рассчитываться по специальной формуле: как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкарте.Ограничений по маршрутам нет — поехать можно будет в любом направлении. Программа затронет как организованные туры, так и самостоятельные путешествия.На субсидирование в 2021 году потребуется более 1,3 миллиарда рублей. Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете.

https://ria.ru/20210604/keshbek-1735628027.html

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новости - туризм, путешествия, общество, россия, михаил мишустин