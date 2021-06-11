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В ЛНР заявили об украинских танках на железнодорожной станции
В ЛНР заявили об украинских танках на железнодорожной станции - РИА Новости, 11.06.2021
В ЛНР заявили об украинских танках на железнодорожной станции
Украинские силовики разместили танки на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву городе Рубежное в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:36
2021-06-11T11:36
ситуация в днр и лнр
смм обсе
т-72б
обсе
луганская народная республика
вооруженные силы украины
бмп-2
т-64
рубежное
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву городе Рубежное в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Народная милиция заявила, что зафиксировала самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 12 самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" калибром 152 миллиметра и 12 танков Т-64 на железнодорожной станции Рубежного."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции.Он уточнил, что в соответствии с отчетом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное отмечено нахождение 17 танков Т-72Б ВС Украины."В зоне ответственности 92-й бригады ВС Украины отмечено размещение боевой машины пехоты БМП-2 в населенном пункте Выскрива (под контролем Киева, - ред.)", - дополнил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210610/postanovka-1736527947.html
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, т-72б, обсе, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бмп-2, т-64, рубежное, киев, в мире
В ЛНР заявили об украинских танках на железнодорожной станции
11:36 11.06.2021
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© REUTERS / Marian Kushnir

В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили танки на железнодорожной станции в Донбассе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву городе Рубежное в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее Народная милиция заявила, что зафиксировала самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 12 самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" калибром 152 миллиметра и 12 танков Т-64 на железнодорожной станции Рубежного.
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"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции.
Он уточнил, что в соответствии с отчетом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное отмечено нахождение 17 танков Т-72Б ВС Украины.
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"В зоне ответственности 92-й бригады ВС Украины отмечено размещение боевой машины пехоты БМП-2 в населенном пункте Выскрива (под контролем Киева, - ред.)", - дополнил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕТ-72БОБСЕЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБМП-2Т-64РубежноеКиевВ мире
 
 
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