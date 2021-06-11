https://ria.ru/20210611/tanki-1736590258.html

В ЛНР заявили об украинских танках на железнодорожной станции

В ЛНР заявили об украинских танках на железнодорожной станции - РИА Новости, 11.06.2021

В ЛНР заявили об украинских танках на железнодорожной станции

Украинские силовики разместили танки на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву городе Рубежное в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:36

2021-06-11T11:36

2021-06-11T11:36

ситуация в днр и лнр

смм обсе

т-72б

обсе

луганская народная республика

вооруженные силы украины

бмп-2

т-64

рубежное

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву городе Рубежное в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Народная милиция заявила, что зафиксировала самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 12 самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" калибром 152 миллиметра и 12 танков Т-64 на железнодорожной станции Рубежного."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы Народной милиции.Он уточнил, что в соответствии с отчетом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное отмечено нахождение 17 танков Т-72Б ВС Украины."В зоне ответственности 92-й бригады ВС Украины отмечено размещение боевой машины пехоты БМП-2 в населенном пункте Выскрива (под контролем Киева, - ред.)", - дополнил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210610/postanovka-1736527947.html

https://ria.ru/20210609/plennye-1736380410.html

луганская народная республика

рубежное

киев

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, т-72б, обсе, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бмп-2, т-64, рубежное, киев, в мире