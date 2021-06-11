https://ria.ru/20210611/swift-1736566840.html

Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT

Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT - РИА Новости, 11.06.2021

Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT

Отключение России от платежной системы SWIFT разрушило бы всю систему мировой торговли, сообщил в интервью РИА Новости президент Института мировой экономики и... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T08:58

2021-06-11T08:58

2021-06-11T09:04

россия

swift

сергей лавров

александр дынкин

владимир путин

технологии

экономика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Отключение России от платежной системы SWIFT разрушило бы всю систему мировой торговли, сообщил в интервью РИА Новости президент Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин, добавив, что не считает это возможным по отношению к РФ."Отдельные политики могут об этом говорить и там, и здесь. Но я думаю, что если это произойдет, то будет разрушена вся система мировой торговли. Потому что все-таки у нас очень существенный объем торговли с Европейским Союзом, который более чем в два раза больше, чем объем торговли с Китаем. И если эта система будет разрушена, то европейцы не смогут рассчитываться за поставки, точно так же, как и мы не сможем рассчитываться за свой импорт", - сказал Дынкин."Поэтому я не думаю, что это возможно по отношению к России. Но это моя точка зрения, а ответственная государственная политика при этом закладывает какие-то страховые меры, поэтому и идет реструктуризация золотовалютного резерва, это упреждающая мера, и одновременно некий сигнал. Но, как вы слышали, и (президент РФ) Владимир Путин, и (глава МИД РФ) Сергей Лавров достаточно сдержанно относятся к возможности отключения России от платежной системы", - добавил собеседник агентства.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. Рейтинговое агентство Moody's отмечало риски отключения РФ от международных платежных систем, хотя и указало, что считает это маловероятным.Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. А постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении от SWIFT, даже если это случится, то не станет катастрофой.В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя система передачи финансовых сообщений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/lavrov-1736267954.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/tsb-1736192224.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/swift-1735559376.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, swift, сергей лавров, александр дынкин, владимир путин, технологии, экономика