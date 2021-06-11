Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/swift-1736566840.html
Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT - РИА Новости, 11.06.2021
Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
Отключение России от платежной системы SWIFT разрушило бы всю систему мировой торговли, сообщил в интервью РИА Новости президент Института мировой экономики и... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T08:58
2021-06-11T09:04
россия
swift
сергей лавров
александр дынкин
владимир путин
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Отключение России от платежной системы SWIFT разрушило бы всю систему мировой торговли, сообщил в интервью РИА Новости президент Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин, добавив, что не считает это возможным по отношению к РФ."Отдельные политики могут об этом говорить и там, и здесь. Но я думаю, что если это произойдет, то будет разрушена вся система мировой торговли. Потому что все-таки у нас очень существенный объем торговли с Европейским Союзом, который более чем в два раза больше, чем объем торговли с Китаем. И если эта система будет разрушена, то европейцы не смогут рассчитываться за поставки, точно так же, как и мы не сможем рассчитываться за свой импорт", - сказал Дынкин."Поэтому я не думаю, что это возможно по отношению к России. Но это моя точка зрения, а ответственная государственная политика при этом закладывает какие-то страховые меры, поэтому и идет реструктуризация золотовалютного резерва, это упреждающая мера, и одновременно некий сигнал. Но, как вы слышали, и (президент РФ) Владимир Путин, и (глава МИД РФ) Сергей Лавров достаточно сдержанно относятся к возможности отключения России от платежной системы", - добавил собеседник агентства.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. Рейтинговое агентство Moody's отмечало риски отключения РФ от международных платежных систем, хотя и указало, что считает это маловероятным.Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. А постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении от SWIFT, даже если это случится, то не станет катастрофой.В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя система передачи финансовых сообщений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/lavrov-1736267954.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210608/tsb-1736192224.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/swift-1735559376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_138:93:1080:800_1920x0_80_0_0_61ac0c189ed79a31ae511e8a5bc8319d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, swift, сергей лавров, александр дынкин, владимир путин, технологии, экономика
Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:58 11.06.2021 (обновлено: 09:04 11.06.2021)
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : SWIFT

Академик Дынкин заявил, что отключение России от SWIFT разрушило бы систему мировой торговли

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Отключение России от платежной системы SWIFT разрушило бы всю систему мировой торговли, сообщил в интервью РИА Новости президент Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин, добавив, что не считает это возможным по отношению к РФ.
"Отдельные политики могут об этом говорить и там, и здесь. Но я думаю, что если это произойдет, то будет разрушена вся система мировой торговли. Потому что все-таки у нас очень существенный объем торговли с Европейским Союзом, который более чем в два раза больше, чем объем торговли с Китаем. И если эта система будет разрушена, то европейцы не смогут рассчитываться за поставки, точно так же, как и мы не сможем рассчитываться за свой импорт", - сказал Дынкин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 12:06В мире
Лавров высказался о ситуации с призывами отключить Россию от SWIFT
"Поэтому я не думаю, что это возможно по отношению к России. Но это моя точка зрения, а ответственная государственная политика при этом закладывает какие-то страховые меры, поэтому и идет реструктуризация золотовалютного резерва, это упреждающая мера, и одновременно некий сигнал. Но, как вы слышали, и (президент РФ) Владимир Путин, и (глава МИД РФ) Сергей Лавров достаточно сдержанно относятся к возможности отключения России от платежной системы", - добавил собеседник агентства.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. Рейтинговое агентство Moody's отмечало риски отключения РФ от международных платежных систем, хотя и указало, что считает это маловероятным.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 18:01В мире
В ЦБ оценили риски отключения России от SWIFT
Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. А постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении от SWIFT, даже если это случится, то не станет катастрофой.
В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя система передачи финансовых сообщений.
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 10:08В мире
Постпред РФ при ЕС: отключение от SWIFT не станет катастрофой для РФ
 
РоссияSWIFTСергей ЛавровАлександр ДынкинВладимир ПутинТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Белом доме не считают встречу Путина и Байдена перезапуском отношений
17:37Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве
17:36В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
Лента новостейМолния