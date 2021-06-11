https://ria.ru/20210611/sud-1736671996.html

Суд отправил в колонию 11 московских экс-полицейских по "янтарному" делу

Суд отправил в колонию 11 московских экс-полицейских по "янтарному" делу - РИА Новости, 11.06.2021

Суд отправил в колонию 11 московских экс-полицейских по "янтарному" делу

Одиннадцать бывших сотрудников московской полиции, вымогавшие у бизнесменов взятки в виде янтаря и наличных, приговорены к длительным срокам лишения свободы,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:59

2021-06-11T17:59

2021-06-11T17:59

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Одиннадцать бывших сотрудников московской полиции, вымогавшие у бизнесменов взятки в виде янтаря и наличных, приговорены к длительным срокам лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.Фигурантами дела также стали два их сообщника. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 158 УК РФ (кража)."Сегодня приговором суда 13 подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе.Следствие установило, что в марте 2016 года обвиняемые якобы для выполнения служебных обязательств прибыли в бизнес-парк "Румянцево" и, применив силу и спецсредства, потребовали у бизнесмена около 4 килограммов янтаря и 200 тысяч рублей, угрожая ему уголовной ответственностью за нарушение правил сдачи государству драгоценностей. Потерпевший выполнил их требования, еще 200 тысяч рублей у него похитили при обыске автомобиля.По данным ведомства, в августе 2016 года соучастники совершили аналогичное преступление, потребовав у другого предпринимателя взятку в размере 1,5 миллиона рублей, а также похитили янтарь стоимостью не менее 2 миллионов рублей и более 700 тысяч рублей.Отмечается, что сотрудникам СК в ходе расследования оказывалось "акивное противодействие". Так, в марте 2018 года родной брат одного из обвиняемых, занимающий в то время министерский пост в правительстве Тверской области, Виктор Шафорост и трое соучастников ночью в Москве сожгли машину, принадлежащую одному из потерпевших. Ущерб превысил миллион рублей.В октябре 2019 года Шафороста приговорили к четырем годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу. Его подельники приговорены к лишению свободы на срок от трех лет до 4,5 года.

https://ria.ru/20210611/forma-1736582758.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/irkutsk-1736057557.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия