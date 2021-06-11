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Суд отправил в колонию 11 московских экс-полицейских по "янтарному" делу
Суд отправил в колонию 11 московских экс-полицейских по "янтарному" делу - РИА Новости, 11.06.2021
Суд отправил в колонию 11 московских экс-полицейских по "янтарному" делу
Одиннадцать бывших сотрудников московской полиции, вымогавшие у бизнесменов взятки в виде янтаря и наличных, приговорены к длительным срокам лишения свободы,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:59
2021-06-11T17:59
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Одиннадцать бывших сотрудников московской полиции, вымогавшие у бизнесменов взятки в виде янтаря и наличных, приговорены к длительным срокам лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.Фигурантами дела также стали два их сообщника. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 158 УК РФ (кража)."Сегодня приговором суда 13 подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе.Следствие установило, что в марте 2016 года обвиняемые якобы для выполнения служебных обязательств прибыли в бизнес-парк "Румянцево" и, применив силу и спецсредства, потребовали у бизнесмена около 4 килограммов янтаря и 200 тысяч рублей, угрожая ему уголовной ответственностью за нарушение правил сдачи государству драгоценностей. Потерпевший выполнил их требования, еще 200 тысяч рублей у него похитили при обыске автомобиля.По данным ведомства, в августе 2016 года соучастники совершили аналогичное преступление, потребовав у другого предпринимателя взятку в размере 1,5 миллиона рублей, а также похитили янтарь стоимостью не менее 2 миллионов рублей и более 700 тысяч рублей.Отмечается, что сотрудникам СК в ходе расследования оказывалось "акивное противодействие". Так, в марте 2018 года родной брат одного из обвиняемых, занимающий в то время министерский пост в правительстве Тверской области, Виктор Шафорост и трое соучастников ночью в Москве сожгли машину, принадлежащую одному из потерпевших. Ущерб превысил миллион рублей.В октябре 2019 года Шафороста приговорили к четырем годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу. Его подельники приговорены к лишению свободы на срок от трех лет до 4,5 года.
https://ria.ru/20210611/forma-1736582758.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
Суд отправил в колонию 11 московских экс-полицейских по "янтарному" делу
17:59 11.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Суд вынес приговор 11 московским экс-полицейским, вымогавшим у бизнесменов взятки в виде янтаря

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Одиннадцать бывших сотрудников московской полиции, вымогавшие у бизнесменов взятки в виде янтаря и наличных, приговорены к длительным срокам лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.
Фигурантами дела также стали два их сообщника. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 158 УК РФ (кража).
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"Сегодня приговором суда 13 подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе.
Следствие установило, что в марте 2016 года обвиняемые якобы для выполнения служебных обязательств прибыли в бизнес-парк "Румянцево" и, применив силу и спецсредства, потребовали у бизнесмена около 4 килограммов янтаря и 200 тысяч рублей, угрожая ему уголовной ответственностью за нарушение правил сдачи государству драгоценностей. Потерпевший выполнил их требования, еще 200 тысяч рублей у него похитили при обыске автомобиля.
По данным ведомства, в августе 2016 года соучастники совершили аналогичное преступление, потребовав у другого предпринимателя взятку в размере 1,5 миллиона рублей, а также похитили янтарь стоимостью не менее 2 миллионов рублей и более 700 тысяч рублей.
Отмечается, что сотрудникам СК в ходе расследования оказывалось "акивное противодействие". Так, в марте 2018 года родной брат одного из обвиняемых, занимающий в то время министерский пост в правительстве Тверской области, Виктор Шафорост и трое соучастников ночью в Москве сожгли машину, принадлежащую одному из потерпевших. Ущерб превысил миллион рублей.
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В октябре 2019 года Шафороста приговорили к четырем годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу. Его подельники приговорены к лишению свободы на срок от трех лет до 4,5 года.
 
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