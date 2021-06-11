https://ria.ru/20210611/sud-1736625913.html

Суд оштрафовал на 4,5 миллиона рублей экс-главу ОМВД Первоуральска

Суд оштрафовал на 4,5 миллиона рублей экс-главу ОМВД Первоуральска - РИА Новости, 11.06.2021

Суд оштрафовал на 4,5 миллиона рублей экс-главу ОМВД Первоуральска

Свердловский областной суд в пятницу назначил штраф в размере 4,5 миллиона рублей бывшему начальнику ОМВД по городу Первоуральск Олегу Грехову, обвиняемому в... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:24

2021-06-11T14:24

2021-06-11T14:24

свердловский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

первоуральск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд в пятницу назначил штраф в размере 4,5 миллиона рублей бывшему начальнику ОМВД по городу Первоуральск Олегу Грехову, обвиняемому в получении взяток, трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что Грехов был задержан 7 ноября 2018 года у своего дома сотрудниками регионального управления ФСБ и полицейскими подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. Он обвиняется в получении взяток в крупном размере."По совокупности преступлений... путем частичного сложения назначенных наказаний Грехову назначить штраф в размере 5 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти сроком на три года... Учитывая время нахождения Грехова под стражей и под домашним арестом назначенное ему основное наказание в виде штрафа смягчить до 4 миллионов 500 тысяч рублей", - сказал судья.Также суд постановил лишить Грехова специального звания полковник полиции.

https://ria.ru/20210611/korruptsiya-1736591096.html

https://ria.ru/20210611/forma-1736582758.html

первоуральск

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свердловский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), первоуральск, происшествия