https://ria.ru/20210611/sud-1736625913.html
Суд оштрафовал на 4,5 миллиона рублей экс-главу ОМВД Первоуральска
Суд оштрафовал на 4,5 миллиона рублей экс-главу ОМВД Первоуральска - РИА Новости, 11.06.2021
Суд оштрафовал на 4,5 миллиона рублей экс-главу ОМВД Первоуральска
Свердловский областной суд в пятницу назначил штраф в размере 4,5 миллиона рублей бывшему начальнику ОМВД по городу Первоуральск Олегу Грехову, обвиняемому в... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:24
2021-06-11T14:24
2021-06-11T14:24
свердловский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
первоуральск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд в пятницу назначил штраф в размере 4,5 миллиона рублей бывшему начальнику ОМВД по городу Первоуральск Олегу Грехову, обвиняемому в получении взяток, трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что Грехов был задержан 7 ноября 2018 года у своего дома сотрудниками регионального управления ФСБ и полицейскими подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. Он обвиняется в получении взяток в крупном размере."По совокупности преступлений... путем частичного сложения назначенных наказаний Грехову назначить штраф в размере 5 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти сроком на три года... Учитывая время нахождения Грехова под стражей и под домашним арестом назначенное ему основное наказание в виде штрафа смягчить до 4 миллионов 500 тысяч рублей", - сказал судья.Также суд постановил лишить Грехова специального звания полковник полиции.
https://ria.ru/20210611/korruptsiya-1736591096.html
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свердловский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), первоуральск, происшествия
Суд оштрафовал на 4,5 миллиона рублей экс-главу ОМВД Первоуральска
Суд оштрафовал на 4,5 млн руб экс-главу ОМВД Первоуральска Олега Грехова по делу о взятках