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В Красноярском крае будут судить двоих мужчин за изнасилование и убийство

В Красноярском крае будут судить двоих мужчин за изнасилование и убийство - РИА Новости, 11.06.2021

В Красноярском крае будут судить двоих мужчин за изнасилование и убийство

Фигуранты дела об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в Красноярском крае предстанут перед судом, сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:42

2021-06-11T13:42

2021-06-11T13:42

россия

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Фигуранты дела об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в Красноярском крае предстанут перед судом, сообщает пресс-служба СК России.Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование данного дела, оба фигуранта признали свою вину. В мае 2020 года в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. Девочку нашли убитой в заброшенном пожарном колодце."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Уточняется, что Родион Соловьев обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании, убийстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, его соучастник – в насильственных действиях сексуального характера, пособничестве в изнасиловании и убийстве.

https://ria.ru/20210603/prigovor-1735480027.html

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия