https://ria.ru/20210611/sud-1736618605.html
В Красноярском крае будут судить двоих мужчин за изнасилование и убийство
В Красноярском крае будут судить двоих мужчин за изнасилование и убийство - РИА Новости, 11.06.2021
В Красноярском крае будут судить двоих мужчин за изнасилование и убийство
Фигуранты дела об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в Красноярском крае предстанут перед судом, сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:42
2021-06-11T13:42
2021-06-11T13:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Фигуранты дела об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в Красноярском крае предстанут перед судом, сообщает пресс-служба СК России.Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование данного дела, оба фигуранта признали свою вину. В мае 2020 года в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. Девочку нашли убитой в заброшенном пожарном колодце."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Уточняется, что Родион Соловьев обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании, убийстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, его соучастник – в насильственных действиях сексуального характера, пособничестве в изнасиловании и убийстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия
В Красноярском крае будут судить двоих мужчин за изнасилование и убийство
Фигурантов дела об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в Красноярском крае ждет суд
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Фигуранты дела об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки в Красноярском крае
предстанут перед судом, сообщает пресс-служба СК России
.
Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование данного дела, оба фигуранта признали свою вину. В мае 2020 года в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. Девочку нашли убитой в заброшенном пожарном колодце.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Родион Соловьев обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании, убийстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, его соучастник – в насильственных действиях сексуального характера, пособничестве в изнасиловании и убийстве.