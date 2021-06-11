https://ria.ru/20210611/sud-1736565110.html

В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов

В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов - РИА Новости, 11.06.2021

В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов

Житель Благовещенска, нападавший на офисы микрокредитных организаций с игрушечным пистолетом, приговорен к одному году и двум месяцам колонии общего режима,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T08:24

2021-06-11T08:24

2021-06-11T08:24

россия

благовещенский городской суд

китай

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Житель Благовещенска, нападавший на офисы микрокредитных организаций с игрушечным пистолетом, приговорен к одному году и двум месяцам колонии общего режима, сообщает Благовещенский городской суд.Мужчина осуждён за то, что дважды совершил разбой (часть 1 статьи 162 УК РФ), первый эпизод произошел в ноябре 2020 года, когда из-за проблем с деньгами мужчина решил напасть на офис микрозаймов."Он купил в торговом центре пистолет-игрушку, после чего зашёл в помещение микрокредитной компании, где для оказания психологического давления и подавления возможного сопротивления направил ствол указанного пистолета на сотрудницу, потребовав отдать деньги из кассы", - сообщает суд.Сотрудница передала мужчине 26 тысяч рублей, с которыми он скрылся. Через несколько дней после этого мужчина повторил сценарий нападения в другом офисе микрокредитной организации, здесь его добычей стали 12 100 рублей.Осуждённый признал вину, раскаялся, возместил причиненный ущерб, также суд учел, что у мужчины есть малолетний ребенок."В итоге суд признал жителя Благовещенска виновным в совершении преступлений и путем частичного сложения наказаний окончательно назначил ему 1 год 2 месяца колонии общего режима. Вещественные доказательства - пистолет-игрушка производства КНР, мужские очки, маска черного цвета, медицинские перчатки - по решению суда должны быть уничтожены", - сообщает суд.

https://ria.ru/20210610/napadeniya-1736420992.html

https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736293471.html

россия

китай

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, благовещенский городской суд, китай, благовещенск, происшествия