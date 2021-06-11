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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210611/su-57-1736559035.html
ВКС России получат два серийных Су-57 в 2021 году, сообщил источник
ВКС России получат два серийных Су-57 в 2021 году, сообщил источник - РИА Новости, 11.06.2021
ВКС России получат два серийных Су-57 в 2021 году, сообщил источник
Воздушно-космические силы получат в этом году два серийных истребителя Су-57, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. Первый поступил в армию в РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T03:48
2021-06-11T10:45
новое оружие россии
россия
су-57
воздушно-космические силы россии
ахтубинск
москва
армия
безопасность
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы получат в этом году два серийных истребителя Су-57, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. Первый поступил в армию в конце 2020-го.Он уточнил, что первый самолет пока остается в ГЛИЦ, в строевую часть передавать его пока не собираются.Источник также добавил, что ранее в течение 2021 года планировалось передать в войска четыре новейших истребителя.ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, однако структурно в него не входит. Все самолеты и их авиационные средства поражения перед принятием на вооружение или передачей в строевые части проходят в центре различные испытания.Контракт на 76 истребителей Су-57 для Минобороны подписали на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Этими самолетами планируется оснастить три авиационных полка.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет боевая машина совершила в 2010 году. Су-57 обладает сверхманевренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, новым комплексом вооружения. Истребитель создан с применением технологии "стелс".
https://ria.ru/20210601/armiya-1735060426.html
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россия, су-57, воздушно-космические силы россии, ахтубинск, москва, армия, безопасность
ВКС России получат два серийных Су-57 в 2021 году, сообщил источник
03:48 11.06.2021 (обновлено: 10:45 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Источник сообщил, что ВКС России в этом году получат два истребителя пятого поколения Су-57

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы получат в этом году два серийных истребителя Су-57, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. Первый поступил в армию в конце 2020-го.

"До конца 2021 года Вооруженным силам Российской Федерации будут переданы второй и третий серийные самолеты пятого поколения Су-57. Как и первый <...>, машины поступят на испытания в Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что первый самолет пока остается в ГЛИЦ, в строевую часть передавать его пока не собираются.
Источник также добавил, что ранее в течение 2021 года планировалось передать в войска четыре новейших истребителя.
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ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, однако структурно в него не входит. Все самолеты и их авиационные средства поражения перед принятием на вооружение или передачей в строевые части проходят в центре различные испытания.
Контракт на 76 истребителей Су-57 для Минобороны подписали на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Этими самолетами планируется оснастить три авиационных полка.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет боевая машина совершила в 2010 году. Су-57 обладает сверхманевренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, новым комплексом вооружения. Истребитель создан с применением технологии "стелс".
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