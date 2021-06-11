ВКС России получат два серийных Су-57 в 2021 году, сообщил источник
03:48 11.06.2021 (обновлено: 10:45 11.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Источник сообщил, что ВКС России в этом году получат два истребителя пятого поколения Су-57
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы получат в этом году два серийных истребителя Су-57, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли. Первый поступил в армию в конце 2020-го.
"До конца 2021 года Вооруженным силам Российской Федерации будут переданы второй и третий серийные самолеты пятого поколения Су-57. Как и первый <...>, машины поступят на испытания в Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что первый самолет пока остается в ГЛИЦ, в строевую часть передавать его пока не собираются.
Источник также добавил, что ранее в течение 2021 года планировалось передать в войска четыре новейших истребителя.
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ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, однако структурно в него не входит. Все самолеты и их авиационные средства поражения перед принятием на вооружение или передачей в строевые части проходят в центре различные испытания.
Контракт на 76 истребителей Су-57 для Минобороны подписали на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Этими самолетами планируется оснастить три авиационных полка.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет боевая машина совершила в 2010 году. Су-57 обладает сверхманевренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, новым комплексом вооружения. Истребитель создан с применением технологии "стелс".