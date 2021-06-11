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Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки - РИА Новости, 11.06.2021
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в условиях ускорения инфляции привело бы к ее дальнейшему росту и потере веры в рубль, и именно низкая инфляция, а не ставка... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:59
2021-06-11T16:58
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в условиях ускорения инфляции привело бы к ее дальнейшему росту и потере веры в рубль, и именно низкая инфляция, а не ставка является главным фактором для доступности кредита, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Именно низкая инфляция, по мнению главы регулятора, является главным фактором доступности кредитов. "Если будет высокая инфляция, снижение ключевой ставки совершенно точно не сделает доступным тот кредит, который необходим для увеличения производительности труда, внедрения инноваций - то, что нужно реальному сектору", - объяснила Набиуллина."Поэтому мы исходим из того, что снижая эту инфляционную премию, которая в ставках "сидит", проводя денежно-кредитную политику, мы как раз делаем доступными процентные ставки", - заключила глава ЦБ.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых.Повышение ключевой ставки ЦБ РФ и снижение инфляции будут работать на повышение привлекательности банковских депозитов, заявила Эльвира Набиуллина.По словам Набиуллиной, то, что розничные инвесторы массово пришли на фондовый рынок, с одной стороны, очень хорошо. Это расширяет возможности для людей вкладывать в разнообразные инструменты, не только банковские депозиты, но и в разного рода финансовые инструменты. "Но здесь, конечно, очень важна их защищенность как инвесторов, чтобы они осознавали, в какого рода бумаги они вкладывают, что ожидать от этих бумаг, какие здесь есть риски", - подчеркнула она."И мы понимаем, что такой переход массированный на фондовый рынок был связан не только с тем, что люди расширяли возможности своего инвестирования, но и с тем, что в их глазах депозитные ставки стали менее привлекательными", - добавила глава регулятора.Банковский депозит - это тоже финансовый инструмент, но наименее рискованный, наиболее защищенный, есть страхование вкладов. "И, конечно, повышение ключевой ставки и снижение инфляции будут работать на то, что банковские депозиты будут становиться более привлекательными", - сказала Набиуллина."Наметилась тенденция к росту депозитных ставок. Решения Банка России о повышении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение доходностей ОФЗ обусловят дальнейший рост кредитно-депозитных ставок. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования", - отмечалось в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.
https://ria.ru/20210611/deripaska-1736650093.html
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки
15:59 11.06.2021 (обновлено: 16:58 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на III Съезде Ассоциации банков России в Москве
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на III Съезде Ассоциации банков России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава ЦБ заявила, что снижение ключевой ставки на данном этапе привело бы к потере веры в рубль

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в условиях ускорения инфляции привело бы к ее дальнейшему росту и потере веры в рубль, и именно низкая инфляция, а не ставка является главным фактором для доступности кредита, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Если менять денежно-кредитную политику, а что предлагается - предлагается снижать ставку, не глядя на рост инфляции - на наш взгляд инфляция тогда продолжит расти, люди опять потеряют веру в рубль, будет происходить валютизация экономики, а долгосрочных кредитов просто не будет, тех кредитов, которые нужны реальному сектору", - сказала Набиуллина.
Именно низкая инфляция, по мнению главы регулятора, является главным фактором доступности кредитов. "Если будет высокая инфляция, снижение ключевой ставки совершенно точно не сделает доступным тот кредит, который необходим для увеличения производительности труда, внедрения инноваций - то, что нужно реальному сектору", - объяснила Набиуллина.
"Поэтому мы исходим из того, что снижая эту инфляционную премию, которая в ставках "сидит", проводя денежно-кредитную политику, мы как раз делаем доступными процентные ставки", - заключила глава ЦБ.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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Дерипаска назвал решение ЦБ о повышении ключевой ставки безумием
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых.
"Если говорить о сегодняшней реакции валютного рынка, мы не видим большой реакции, потому что наше решение во многом совпало с ожиданиями рынка. Но в целом повышение ставки делает более привлекательными рублевые активы. Какого-то масштабного риска carry trade мы не видим", - заявила глава регулятора на пресс-конференции.
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ и снижение инфляции будут работать на повышение привлекательности банковских депозитов, заявила Эльвира Набиуллина.
По словам Набиуллиной, то, что розничные инвесторы массово пришли на фондовый рынок, с одной стороны, очень хорошо. Это расширяет возможности для людей вкладывать в разнообразные инструменты, не только банковские депозиты, но и в разного рода финансовые инструменты. "Но здесь, конечно, очень важна их защищенность как инвесторов, чтобы они осознавали, в какого рода бумаги они вкладывают, что ожидать от этих бумаг, какие здесь есть риски", - подчеркнула она.
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"И мы понимаем, что такой переход массированный на фондовый рынок был связан не только с тем, что люди расширяли возможности своего инвестирования, но и с тем, что в их глазах депозитные ставки стали менее привлекательными", - добавила глава регулятора.
Банковский депозит - это тоже финансовый инструмент, но наименее рискованный, наиболее защищенный, есть страхование вкладов. "И, конечно, повышение ключевой ставки и снижение инфляции будут работать на то, что банковские депозиты будут становиться более привлекательными", - сказала Набиуллина.
"Наметилась тенденция к росту депозитных ставок. Решения Банка России о повышении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение доходностей ОФЗ обусловят дальнейший рост кредитно-депозитных ставок. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования", - отмечалось в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.
 
РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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