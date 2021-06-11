https://ria.ru/20210611/stavka-1736645436.html

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки - РИА Новости, 11.06.2021

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в условиях ускорения инфляции привело бы к ее дальнейшему росту и потере веры в рубль, и именно низкая инфляция, а не ставка... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:59

2021-06-11T15:59

2021-06-11T16:58

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в условиях ускорения инфляции привело бы к ее дальнейшему росту и потере веры в рубль, и именно низкая инфляция, а не ставка является главным фактором для доступности кредита, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Именно низкая инфляция, по мнению главы регулятора, является главным фактором доступности кредитов. "Если будет высокая инфляция, снижение ключевой ставки совершенно точно не сделает доступным тот кредит, который необходим для увеличения производительности труда, внедрения инноваций - то, что нужно реальному сектору", - объяснила Набиуллина."Поэтому мы исходим из того, что снижая эту инфляционную премию, которая в ставках "сидит", проводя денежно-кредитную политику, мы как раз делаем доступными процентные ставки", - заключила глава ЦБ.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых.Повышение ключевой ставки ЦБ РФ и снижение инфляции будут работать на повышение привлекательности банковских депозитов, заявила Эльвира Набиуллина.По словам Набиуллиной, то, что розничные инвесторы массово пришли на фондовый рынок, с одной стороны, очень хорошо. Это расширяет возможности для людей вкладывать в разнообразные инструменты, не только банковские депозиты, но и в разного рода финансовые инструменты. "Но здесь, конечно, очень важна их защищенность как инвесторов, чтобы они осознавали, в какого рода бумаги они вкладывают, что ожидать от этих бумаг, какие здесь есть риски", - подчеркнула она."И мы понимаем, что такой переход массированный на фондовый рынок был связан не только с тем, что люди расширяли возможности своего инвестирования, но и с тем, что в их глазах депозитные ставки стали менее привлекательными", - добавила глава регулятора.Банковский депозит - это тоже финансовый инструмент, но наименее рискованный, наиболее защищенный, есть страхование вкладов. "И, конечно, повышение ключевой ставки и снижение инфляции будут работать на то, что банковские депозиты будут становиться более привлекательными", - сказала Набиуллина."Наметилась тенденция к росту депозитных ставок. Решения Банка России о повышении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение доходностей ОФЗ обусловят дальнейший рост кредитно-депозитных ставок. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования", - отмечалось в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

https://ria.ru/20210611/deripaska-1736650093.html

https://ria.ru/20210611/tsb-1736623971.html

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика