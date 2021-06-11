https://ria.ru/20210611/stavka-1736642400.html

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле - РИА Новости, 11.06.2021

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле

ЦБ РФ с большой вероятностью ещё раз повысит ключевую ставку уже в июле, но и паузы в этом процессе исключать нельзя, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:41

2021-06-11T15:41

2021-06-11T15:41

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ЦБ РФ с большой вероятностью ещё раз повысит ключевую ставку уже в июле, но и паузы в этом процессе исключать нельзя, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается повышения ставки в июле - да, с большой вероятностью, но, конечно, исключать паузу тоже нельзя, потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, могут быть такого рода обстоятельства, которые потребуют взятия паузы", - сказала она в ходе пресс-конференции.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых.

https://ria.ru/20210611/stavka-1736623220.html

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика