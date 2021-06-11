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Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле - РИА Новости, 11.06.2021
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле
ЦБ РФ с большой вероятностью ещё раз повысит ключевую ставку уже в июле, но и паузы в этом процессе исключать нельзя, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:41
2021-06-11T15:41
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ЦБ РФ с большой вероятностью ещё раз повысит ключевую ставку уже в июле, но и паузы в этом процессе исключать нельзя, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается повышения ставки в июле - да, с большой вероятностью, но, конечно, исключать паузу тоже нельзя, потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, могут быть такого рода обстоятельства, которые потребуют взятия паузы", - сказала она в ходе пресс-конференции.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых.
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле
15:41 11.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на III Съезде Ассоциации банков России в Москве
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на III Съезде Ассоциации банков России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки уже в июле

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ЦБ РФ с большой вероятностью ещё раз повысит ключевую ставку уже в июле, но и паузы в этом процессе исключать нельзя, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается повышения ставки в июле - да, с большой вероятностью, но, конечно, исключать паузу тоже нельзя, потому что в нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться разного рода непредвиденные обстоятельства, могут быть такого рода обстоятельства, которые потребуют взятия паузы", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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Сенатор прокомментировала повышение ключевой ставки ЦБ
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых.
 
РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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