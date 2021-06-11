https://ria.ru/20210611/stavka-1736615739.html

Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых

Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых - РИА Новости, 11.06.2021

Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых

Банк России в третий раз подряд повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:32

2021-06-11T13:32

2021-06-11T15:36

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Банк России в третий раз подряд повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Таким образом, ставка вернулась на уровень апреля-июня 2020 года."Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5 процента годовых", — говорится в сообщении.Эта мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.Причиной такого решения стал рост темпов годовой инфляции, которая по итогам мая достигла шести процентов. Это максимальный показатель с 2016 года.Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики и начал повышение ключевой ставки. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и ускорение инфляции, которая в марте достигла локального пика в 5,8 процента. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5 процента годовых. В апреле инфляция немного замедлилась — до 5,5 процента, но в ЦБ сочли это замедление временным. Поэтому регулятор продолжил возвращать ставку в нейтральный диапазон, увеличив ее на 0,5 процентного пункта — до пяти процентов годовых. Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

https://ria.ru/20210608/swift-1736178080.html

https://ria.ru/20210603/komissiya-1735477421.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика