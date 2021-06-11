Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/stavka-1736615739.html
Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых
Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых - РИА Новости, 11.06.2021
Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых
Банк России в третий раз подряд повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:32
2021-06-11T15:36
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:0:2482:1396_1920x0_80_0_0_dd7a1744af7f561baddde9738549cee8.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Банк России в третий раз подряд повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Таким образом, ставка вернулась на уровень апреля-июня 2020 года."Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5 процента годовых", — говорится в сообщении.Эта мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.Причиной такого решения стал рост темпов годовой инфляции, которая по итогам мая достигла шести процентов. Это максимальный показатель с 2016 года.Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики и начал повышение ключевой ставки. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и ускорение инфляции, которая в марте достигла локального пика в 5,8 процента. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5 процента годовых. В апреле инфляция немного замедлилась — до 5,5 процента, но в ЦБ сочли это замедление временным. Поэтому регулятор продолжил возвращать ставку в нейтральный диапазон, увеличив ее на 0,5 процентного пункта — до пяти процентов годовых. Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
https://ria.ru/20210608/swift-1736178080.html
https://ria.ru/20210603/komissiya-1735477421.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_288:0:2603:1736_1920x0_80_0_0_937e5e7af143517b74ebc688217af855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых
13:32 11.06.2021 (обновлено: 15:36 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Банк России повысил ключевую ставку до 5,5%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Банк России в третий раз подряд повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Таким образом, ставка вернулась на уровень апреля-июня 2020 года.
"Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,5 процента годовых", — говорится в сообщении.
Эта мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
Причиной такого решения стал рост темпов годовой инфляции, которая по итогам мая достигла шести процентов. Это максимальный показатель с 2016 года.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 16:45
В ЦБ оценили вероятность отключения России от SWIFT
Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики и начал повышение ключевой ставки. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и ускорение инфляции, которая в марте достигла локального пика в 5,8 процента. Изначально регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5 процента годовых. В апреле инфляция немного замедлилась — до 5,5 процента, но в ЦБ сочли это замедление временным. Поэтому регулятор продолжил возвращать ставку в нейтральный диапазон, увеличив ее на 0,5 процентного пункта — до пяти процентов годовых.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 17:13Петербургский международный экономический форум
ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Белом доме не считают встречу Путина и Байдена перезапуском отношений
17:37Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве
17:36В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
Лента новостейМолния