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Байден уточнит, готова ли Россия на самоубийство
Байден уточнит, готова ли Россия на самоубийство - РИА Новости, 11.06.2021
Байден уточнит, готова ли Россия на самоубийство
"Такие вещи государства делают перед войной", как бы вскользь заметил в одной из наших телевизионных дискуссий Андрей Безруков, полковник Службы внешней... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T08:00
2021-06-11T08:03
китай
россия
джо байден
владимир путин
сша
авторы
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"Такие вещи государства делают перед войной", как бы вскользь заметил в одной из наших телевизионных дискуссий Андрей Безруков, полковник Службы внешней разведки, а сегодня мирный профессор университета МГИМО.Речь о действительно серьезной акции американской администрации, которая заказала еще в феврале исследование уязвимости страны от цепочек снабжения критически важными товарами. Исследование закончено вот сейчас, накануне поездки президента Джо Байдена в Европу, где среди прочего пройдет и его встреча с президентом Владимиром Путиным. О том, что эта встреча в Женеве будет только частью давно назревавшей и серьезнейшей смены курса США на мировой арене, мы чуть ниже поговорим. Что же касается уязвимости Америки, то она, по итогам исследования, выявлена как минимум в трех сферах — в поставках лекарств, полупроводников и редкоземельных элементов. И во всех случаях речь идет о Китае, то есть об опасной зависимости снабжения США от державы, равной Америке по общему весу на мировой арене. Дальше, тоже на днях, последовала акция номер два — разработка закона об инновациях и конкуренции. Он прошел сенат США и скоро будет задействован. И здесь речь прежде всего о конкуренции с той же державой. Двести пятьдесят миллиардов долларов выделяется по этому закону на повышение конкурентоспособности американской экономики перед лицом Китая. Речь о субсидиях на ускорение инновационных разработок и прочей поддержке американских передовых отраслей.Тут есть одна смешная особенность ситуации. Годами в США объясняли, как недопустима китайская господдержка передовых и многих других отраслей. Пекинская программа "Сделано в Китае 2025" объявлялась образцом неправильной конкуренции и воплощением зла. То есть вопль стоял о том, что Пекин играет не по правилам, играет нечестно. Честно — это когда конкурируют только независимые частники и победу определяет божество по имени Рынок. Но сейчас, когда оказалось, что игра Китая приводит к выигрышу, да еще глобального масштаба, США совершенно спокойно решили делать то же самое. Насчет гибели — это, может быть, чересчур. Но вот оценка обозревателя лондонской The Guardian: к концу десятилетия Китай обгонит США по объему экономики, но не просто, а с довеском — приобретя мировое технологическое лидерство (что мешает Пентагону спать по ночам). Сама идея такой потери лидерства для США ужасна.Ключевое слово во всех этих тесно связанных сюжетах — "технологии". Общий объем производимого в год продукта — это, конечно, важно, но скорее в пропагандистском плане. А вот нынешний относительно равный статус двух сверхдержав по части технологического превосходства — это кошмар, выход же Китая на роль мирового технологического лидера — это кошмар-кошмар. Почему они скептически настроены? Только одна деталь того, как такая война должна выглядеть: по итогам упомянутого выше исследования уязвимости Америки и согласно упомянутому закону о конкуренции, в США создается "ударная группировка" во главе с торговым представителем или другим человеком министерского ранга. Эта ударная сила будет определять, какие из китайских товаров были созданы на основе технологий, украденных у американцев. И дело не только в том, что такие товары нельзя будет ввозить в США. Про их краденый статус будут сообщать также европейцам и прочим союзникам. Далее последним будет предложено верить Америке на слово и тоже не покупать эту чересчур конкурентоспособную продукцию. Поверят ли союзники и в полном ли составе? Вопрос сложный. Если вновь обратиться к The Guardian, то там цитируется анонимный дипломат, замечающий: европейцам может не нравиться то, что Китай делает (в той или иной ситуации), но американцам не нравится то, чем Китай является, а именно — равной Америке силой в мире, независимо от того, делает ли он вообще что-нибудь. Хотя чего проще: есть две сверхдержавы, одна — проигрывающая — готовится противостоять другой. Обе — экономические гиганты и технологические лидеры, поэтому потенциально выгодные партнеры. Но одна держава за последние годы сделала (и сказала) России немыслимое количество пакостей. Другая же держава как минимум ничего такого не делала и не говорила, вдобавок развивает с нами сотрудничество там, где это получается. Какую же тут позицию Москвы можно себе представить?
https://ria.ru/20210610/urok-1736506378.html
https://ria.ru/20210607/kitay-1736011550.html
https://ria.ru/20210606/kitay-1735849785.html
https://ria.ru/20210605/kitay-1735771284.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/mid-1736352199.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
китай, россия, джо байден, владимир путин, сша, авторы

Байден уточнит, готова ли Россия на самоубийство

08:00 11.06.2021 (обновлено: 08:03 11.06.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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"Такие вещи государства делают перед войной", как бы вскользь заметил в одной из наших телевизионных дискуссий Андрей Безруков, полковник Службы внешней разведки, а сегодня мирный профессор университета МГИМО.
Речь о действительно серьезной акции американской администрации, которая заказала еще в феврале исследование уязвимости страны от цепочек снабжения критически важными товарами. Исследование закончено вот сейчас, накануне поездки президента Джо Байдена в Европу, где среди прочего пройдет и его встреча с президентом Владимиром Путиным.
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Вчера, 17:23
Американцы перед саммитом захотели проверить, как россияне "усвоили урок"
О том, что эта встреча в Женеве будет только частью давно назревавшей и серьезнейшей смены курса США на мировой арене, мы чуть ниже поговорим. Что же касается уязвимости Америки, то она, по итогам исследования, выявлена как минимум в трех сферах — в поставках лекарств, полупроводников и редкоземельных элементов. И во всех случаях речь идет о Китае, то есть об опасной зависимости снабжения США от державы, равной Америке по общему весу на мировой арене.
Дальше, тоже на днях, последовала акция номер два — разработка закона об инновациях и конкуренции. Он прошел сенат США и скоро будет задействован. И здесь речь прежде всего о конкуренции с той же державой. Двести пятьдесят миллиардов долларов выделяется по этому закону на повышение конкурентоспособности американской экономики перед лицом Китая. Речь о субсидиях на ускорение инновационных разработок и прочей поддержке американских передовых отраслей.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины Спутник V
7 июня, 15:12
В Китае прокомментировали слова Путина о том, что США идут по пути СССР
Тут есть одна смешная особенность ситуации. Годами в США объясняли, как недопустима китайская господдержка передовых и многих других отраслей. Пекинская программа "Сделано в Китае 2025" объявлялась образцом неправильной конкуренции и воплощением зла. То есть вопль стоял о том, что Пекин играет не по правилам, играет нечестно. Честно — это когда конкурируют только независимые частники и победу определяет божество по имени Рынок. Но сейчас, когда оказалось, что игра Китая приводит к выигрышу, да еще глобального масштаба, США совершенно спокойно решили делать то же самое.

Теперь о масштабах происходящего. Эксперты говорят, что администрация демократов унаследовала идею республиканцев о реиндустриализации Америки и что речь о программах, рассчитанных на десятилетия. И еще о том, что для США вопрос стоит так: победить в этой борьбе или погибнуть.

Насчет гибели — это, может быть, чересчур. Но вот оценка обозревателя лондонской The Guardian: к концу десятилетия Китай обгонит США по объему экономики, но не просто, а с довеском — приобретя мировое технологическое лидерство (что мешает Пентагону спать по ночам). Сама идея такой потери лидерства для США ужасна.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 09:38
Байден выступил против участия Китая в разработке правил мировой торговли
Ключевое слово во всех этих тесно связанных сюжетах — "технологии". Общий объем производимого в год продукта — это, конечно, важно, но скорее в пропагандистском плане. А вот нынешний относительно равный статус двух сверхдержав по части технологического превосходства — это кошмар, выход же Китая на роль мирового технологического лидера — это кошмар-кошмар.

Именно с такими настроениями готовилась нынешняя поездка Джо Байдена в Европу. Тот же материал в лондонской газете довольно четко описывает всю концепцию этой дипломатической вылазки. Байден будет встречаться с лидерами Запада в Корнуолле, Великобритания, в рамках саммита G7. Потом будет разговор с НАТО и евроструктурами. И разговор пойдет прежде всего и почти только о Китае. Байден намерен позвать весьма скептически настроенных европейцев на вторую холодную войну, на этот раз с Китаем.

Почему они скептически настроены? Только одна деталь того, как такая война должна выглядеть: по итогам упомянутого выше исследования уязвимости Америки и согласно упомянутому закону о конкуренции, в США создается "ударная группировка" во главе с торговым представителем или другим человеком министерского ранга. Эта ударная сила будет определять, какие из китайских товаров были созданы на основе технологий, украденных у американцев. И дело не только в том, что такие товары нельзя будет ввозить в США. Про их краденый статус будут сообщать также европейцам и прочим союзникам. Далее последним будет предложено верить Америке на слово и тоже не покупать эту чересчур конкурентоспособную продукцию.
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:03Россия-Китай: Главное
"Альтернатива доллару". Зачем Китаю цифровые деньги
Поверят ли союзники и в полном ли составе? Вопрос сложный. Если вновь обратиться к The Guardian, то там цитируется анонимный дипломат, замечающий: европейцам может не нравиться то, что Китай делает (в той или иной ситуации), но американцам не нравится то, чем Китай является, а именно — равной Америке силой в мире, независимо от того, делает ли он вообще что-нибудь.

Саммит в Женеве, по этой логике, оказывается на периферии европейской поездки Байдена. Двусторонние отношения с Москвой для него вторичны. И американский президент прежде всего займется прощупыванием позиций России по поводу предстоящей на десятилетия вперед холодной войны США и Китая. Естественно, никто не ждет, что Москва вдруг подпишется на конфронтацию с Пекином. А вот узнать, как Россия может повести себя в нескольких гипотетических пока ситуациях, — это Америке полезно. Может, Россия вдруг захочет совершить геополитическое самоубийство и занять какую-то нейтральную позицию в назревающей конфронтации.

Хотя чего проще: есть две сверхдержавы, одна — проигрывающая — готовится противостоять другой. Обе — экономические гиганты и технологические лидеры, поэтому потенциально выгодные партнеры. Но одна держава за последние годы сделала (и сказала) России немыслимое количество пакостей. Другая же держава как минимум ничего такого не делала и не говорила, вдобавок развивает с нами сотрудничество там, где это получается. Какую же тут позицию Москвы можно себе представить?
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 18:37В мире
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