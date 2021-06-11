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Трое жителей Костромы залезли по водосточной трубе и спасли детей из огня
Трое жителей Костромы залезли по водосточной трубе и спасли детей из огня - РИА Новости, 11.06.2021
Трое жителей Костромы залезли по водосточной трубе и спасли детей из огня
В Костроме трое мужчин спасли детей из горящей квартиры, сообщает K1NEWS.RU. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:45
2021-06-11T15:45
2021-06-11T16:36
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кострома
происшествия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Костроме трое мужчин спасли детей из горящей квартиры, сообщает K1NEWS.RU.Это произошло 6 июня в микрорайоне Венеция. В доме № 62 загорелась квартира — трое детей остались дома одни и подожгли диван. Соседи пытались выломать входную дверь, но у них не получилось. Тогда трое мужчин поднялись по водосточной трубе на третий этаж. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как они вытаскивают детей из окна, из которого валит дым. Внизу им помогали еще два человека.Пожар потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что всего в семье четверо детей. "По одной из версий, мама ушла гулять с четвертым ребенком, а детей оставила со своим сожителем. Он, в свою очередь, оставил детей одних, заперев квартиру снаружи", — сказал собеседник агентства.В областном главке Следственного комитета сообщили, что начали проверку в отношении органов системы профилактики безнадзорности, так как получили сведения, что незадолго до пожара семью сняли с учета. Проверку проводит и прокуратура.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/proisshestviya-1728140987.html
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кострома, происшествия
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
В Костроме
трое мужчин спасли детей из горящей квартиры, сообщает K1NEWS.RU
.
Это произошло 6 июня в микрорайоне Венеция. В доме № 62 загорелась квартира — трое детей остались дома одни и подожгли диван. Соседи пытались выломать входную дверь, но у них не получилось.
Тогда трое мужчин поднялись по водосточной трубе на третий этаж. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как они вытаскивают детей из окна, из которого валит дым. Внизу им помогали еще два человека.
Пожар потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.
Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что всего в семье четверо детей.
"По одной из версий, мама ушла гулять с четвертым ребенком, а детей оставила со своим сожителем. Он, в свою очередь, оставил детей одних, заперев квартиру снаружи", — сказал собеседник агентства.
В областном главке Следственного комитета сообщили, что начали проверку в отношении органов системы профилактики безнадзорности, так как получили сведения, что незадолго до пожара семью сняли с учета. Проверку проводит и прокуратура.