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Трое жителей Костромы залезли по водосточной трубе и спасли детей из огня

Трое жителей Костромы залезли по водосточной трубе и спасли детей из огня - РИА Новости, 11.06.2021

Трое жителей Костромы залезли по водосточной трубе и спасли детей из огня

В Костроме трое мужчин спасли детей из горящей квартиры, сообщает K1NEWS.RU. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:45

2021-06-11T15:45

2021-06-11T16:36

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кострома

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Костроме трое мужчин спасли детей из горящей квартиры, сообщает K1NEWS.RU.Это произошло 6 июня в микрорайоне Венеция. В доме № 62 загорелась квартира — трое детей остались дома одни и подожгли диван. Соседи пытались выломать входную дверь, но у них не получилось. Тогда трое мужчин поднялись по водосточной трубе на третий этаж. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как они вытаскивают детей из окна, из которого валит дым. Внизу им помогали еще два человека.Пожар потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что всего в семье четверо детей. "По одной из версий, мама ушла гулять с четвертым ребенком, а детей оставила со своим сожителем. Он, в свою очередь, оставил детей одних, заперев квартиру снаружи", — сказал собеседник агентства.В областном главке Следственного комитета сообщили, что начали проверку в отношении органов системы профилактики безнадзорности, так как получили сведения, что незадолго до пожара семью сняли с учета. Проверку проводит и прокуратура.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/proisshestviya-1728140987.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кострома, происшествия