Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210611/spasenie-1736642732.html
Трое жителей Костромы залезли по водосточной трубе и спасли детей из огня
Трое жителей Костромы залезли по водосточной трубе и спасли детей из огня - РИА Новости, 11.06.2021
Трое жителей Костромы залезли по водосточной трубе и спасли детей из огня
В Костроме трое мужчин спасли детей из горящей квартиры, сообщает K1NEWS.RU. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:45
2021-06-11T16:36
хорошие новости
кострома
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736641978_109:0:2406:1292_1920x0_80_0_0_9c4dc2f1064c6d1e54d9e6210399469f.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Костроме трое мужчин спасли детей из горящей квартиры, сообщает K1NEWS.RU.Это произошло 6 июня в микрорайоне Венеция. В доме № 62 загорелась квартира — трое детей остались дома одни и подожгли диван. Соседи пытались выломать входную дверь, но у них не получилось. Тогда трое мужчин поднялись по водосточной трубе на третий этаж. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как они вытаскивают детей из окна, из которого валит дым. Внизу им помогали еще два человека.Пожар потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что всего в семье четверо детей. "По одной из версий, мама ушла гулять с четвертым ребенком, а детей оставила со своим сожителем. Он, в свою очередь, оставил детей одних, заперев квартиру снаружи", — сказал собеседник агентства.В областном главке Следственного комитета сообщили, что начали проверку в отношении органов системы профилактики безнадзорности, так как получили сведения, что незадолго до пожара семью сняли с учета. Проверку проводит и прокуратура.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/proisshestviya-1728140987.html
кострома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736641978_396:0:2119:1292_1920x0_80_0_0_e4e669c454761ecfa8ec607c93a10514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кострома, происшествия

Трое жителей Костромы залезли по водосточной трубе и спасли детей из огня

15:45 11.06.2021 (обновлено: 16:36 11.06.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Костроме трое мужчин спасли детей из горящей квартиры, сообщает K1NEWS.RU.
Это произошло 6 июня в микрорайоне Венеция. В доме № 62 загорелась квартира — трое детей остались дома одни и подожгли диван. Соседи пытались выломать входную дверь, но у них не получилось.
Тогда трое мужчин поднялись по водосточной трубе на третий этаж. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как они вытаскивают детей из окна, из которого валит дым. Внизу им помогали еще два человека.
Пожар потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.
Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что всего в семье четверо детей.
"По одной из версий, мама ушла гулять с четвертым ребенком, а детей оставила со своим сожителем. Он, в свою очередь, оставил детей одних, заперев квартиру снаружи", — сказал собеседник агентства.
В областном главке Следственного комитета сообщили, что начали проверку в отношении органов системы профилактики безнадзорности, так как получили сведения, что незадолго до пожара семью сняли с учета. Проверку проводит и прокуратура.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 19:03
Малолетние дети спасли жизнь матери, которую угрожал застрелить муж
 
Хорошие новостиКостромаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:37Президент Швейцарии намерен встретиться с Путиным в Женеве
17:36В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
17:27Суд завершил банкротство основателя "Связного" Ноготкова
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
Лента новостейМолния