https://ria.ru/20210611/smertnost-1736691805.html
Голикова рассказала об уровне смертности в 2020 году
Голикова рассказала об уровне смертности в 2020 году - РИА Новости, 11.06.2021
Голикова рассказала об уровне смертности в 2020 году
Смертность в России за 2020 год возросла на 18,6%, при этом младенческая смертность снизилась на 8,2%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:36
2021-06-11T19:36
2021-06-11T19:36
россия
смертность
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Смертность в России за 2020 год возросла на 18,6%, при этом младенческая смертность снизилась на 8,2%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Публикуемые Росстатом данные подтверждают ранее озвученные предварительные данные, смертность в Российской Федерации за 2020 год возросла на 18,6%",- сказала Голикова журналистам.Она уточнила, что младенческая смертность снизилась на 8,2%, отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований на 1%, смертности от туберкулеза - на 9,2%, от болезней, вызванных ВИЧ - на 7,9%.По словам Голиковой, значительное и определяющее влияние на показатель смертности оказала новая коронавирусная инфекция, причем это не только случаи смерти от COVID-19, но и негативное влияние, которое инфекция оказала на здоровье людей, особенно страдающих хроническими заболеваниями.В международной практике страны в основном не публикуют сведения о причинах смерти и такая информация собирается обычно фрагментарно на основании выборочных исследований или анализов случаев смерти в стационаре, без учета смертности на дому, пояснила Голикова."В России создана и функционирует "полицевая" система учета всех случаев смерти, такая система в ежедневном режиме позволяет видеть показатели естественного движения населения", - подчеркнула вице-премьер.Она добавила, что еще одной особенностью, но уже системы здравоохранения России, является почти 100-процентное патолого-анатомическое вскрытие с целью установления или окончательного подтверждения причины смерти."По оперативным данным за май 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность снизилась на 6,3%, по сравнению с апрелем текущего года - на 3,7%", - отметила Голикова.
https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736688570.html
https://ria.ru/20210416/prichina-1728555195.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, смертность, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Голикова рассказала об уровне смертности в 2020 году
Общая смертность в 2020 году возросла на 18,6%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Смертность в России
за 2020 год возросла на 18,6%, при этом младенческая смертность снизилась на 8,2%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова
.
"Публикуемые Росстатом
данные подтверждают ранее озвученные предварительные данные, смертность в Российской Федерации за 2020 год возросла на 18,6%",- сказала Голикова журналистам.
Она уточнила, что младенческая смертность снизилась на 8,2%, отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований на 1%, смертности от туберкулеза - на 9,2%, от болезней, вызванных ВИЧ - на 7,9%.
По словам Голиковой, значительное и определяющее влияние на показатель смертности оказала новая коронавирусная инфекция, причем это не только случаи смерти от COVID-19, но и негативное влияние, которое инфекция оказала на здоровье людей, особенно страдающих хроническими заболеваниями.
В международной практике страны в основном не публикуют сведения о причинах смерти и такая информация собирается обычно фрагментарно на основании выборочных исследований или анализов случаев смерти в стационаре, без учета смертности на дому, пояснила Голикова.
"В России создана и функционирует "полицевая" система учета всех случаев смерти, такая система в ежедневном режиме позволяет видеть показатели естественного движения населения", - подчеркнула вице-премьер.
Она добавила, что еще одной особенностью, но уже системы здравоохранения России, является почти 100-процентное патолого-анатомическое вскрытие с целью установления или окончательного подтверждения причины смерти.
"По оперативным данным за май 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность снизилась на 6,3%, по сравнению с апрелем текущего года - на 3,7%", - отметила Голикова.