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СК завел дело после смерти мальчика, пытавшегося разжечь костер бензином
СК завел дело после смерти мальчика, пытавшегося разжечь костер бензином - РИА Новости, 11.06.2021
СК завел дело после смерти мальчика, пытавшегося разжечь костер бензином
СК возбудил дело после смерти мальчика, который получил ожоги 90% тела из-за взрыва канистры с бензином при попытке развести костер, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T10:38
2021-06-11T10:38
россия
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. СК возбудил дело после смерти мальчика, который получил ожоги 90% тела из-за взрыва канистры с бензином при попытке развести костер, сообщается на сайте ведомства."Четвертого июня во дворе жилого дома, расположенного на улице Октябрьской в поселке Турма, 12-летний мальчик при разжигании костра получил термические ожоги 90% тела. Ребенок был экстренно госпитализирован. По данному факту следственными органами СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - говорится в сообщении.По данным следствия, трое детей от 6 до 12 лет пытались разжечь костер без присмотра взрослых, воспламенилась канистра с бензином. Мальчик оттолкнул младших детей, однако сам отойти от костра не успел, 10 июня ребенок скончался в реанимационном отделении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия
СК завел дело после смерти мальчика, пытавшегося разжечь костер бензином
10:38 11.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СУ СК по Приангарью завело дело после смерти мальчика, пытавшегося разжечь костер бензином

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. СК возбудил дело после смерти мальчика, который получил ожоги 90% тела из-за взрыва канистры с бензином при попытке развести костер, сообщается на сайте ведомства.
"Четвертого июня во дворе жилого дома, расположенного на улице Октябрьской в поселке Турма, 12-летний мальчик при разжигании костра получил термические ожоги 90% тела. Ребенок был экстренно госпитализирован. По данному факту следственными органами СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, трое детей от 6 до 12 лет пытались разжечь костер без присмотра взрослых, воспламенилась канистра с бензином. Мальчик оттолкнул младших детей, однако сам отойти от костра не успел, 10 июня ребенок скончался в реанимационном отделении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьПроисшествия
 
 
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