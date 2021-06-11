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СК завел дело после смерти мальчика, пытавшегося разжечь костер бензином
СК завел дело после смерти мальчика, пытавшегося разжечь костер бензином - РИА Новости, 11.06.2021
СК завел дело после смерти мальчика, пытавшегося разжечь костер бензином
СК возбудил дело после смерти мальчика, который получил ожоги 90% тела из-за взрыва канистры с бензином при попытке развести костер, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T10:38
2021-06-11T10:38
2021-06-11T10:38
россия
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. СК возбудил дело после смерти мальчика, который получил ожоги 90% тела из-за взрыва канистры с бензином при попытке развести костер, сообщается на сайте ведомства."Четвертого июня во дворе жилого дома, расположенного на улице Октябрьской в поселке Турма, 12-летний мальчик при разжигании костра получил термические ожоги 90% тела. Ребенок был экстренно госпитализирован. По данному факту следственными органами СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - говорится в сообщении.По данным следствия, трое детей от 6 до 12 лет пытались разжечь костер без присмотра взрослых, воспламенилась канистра с бензином. Мальчик оттолкнул младших детей, однако сам отойти от костра не успел, 10 июня ребенок скончался в реанимационном отделении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия
СК завел дело после смерти мальчика, пытавшегося разжечь костер бензином
СУ СК по Приангарью завело дело после смерти мальчика, пытавшегося разжечь костер бензином