https://ria.ru/20210611/smert-1736576986.html

СК завел дело после смерти мальчика, пытавшегося разжечь костер бензином

СК завел дело после смерти мальчика, пытавшегося разжечь костер бензином - РИА Новости, 11.06.2021

СК завел дело после смерти мальчика, пытавшегося разжечь костер бензином

СК возбудил дело после смерти мальчика, который получил ожоги 90% тела из-за взрыва канистры с бензином при попытке развести костер, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T10:38

2021-06-11T10:38

2021-06-11T10:38

россия

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. СК возбудил дело после смерти мальчика, который получил ожоги 90% тела из-за взрыва канистры с бензином при попытке развести костер, сообщается на сайте ведомства."Четвертого июня во дворе жилого дома, расположенного на улице Октябрьской в поселке Турма, 12-летний мальчик при разжигании костра получил термические ожоги 90% тела. Ребенок был экстренно госпитализирован. По данному факту следственными органами СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - говорится в сообщении.По данным следствия, трое детей от 6 до 12 лет пытались разжечь костер без присмотра взрослых, воспламенилась канистра с бензином. Мальчик оттолкнул младших детей, однако сам отойти от костра не успел, 10 июня ребенок скончался в реанимационном отделении.

https://ria.ru/20210518/pozhar-1732812647.html

россия

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия