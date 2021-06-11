https://ria.ru/20210611/sklad-1736621822.html

У пенсионера в Нижегородской области нашли склад оружия

У пенсионера в Нижегородской области нашли склад оружия - РИА Новости, 11.06.2021

У пенсионера в Нижегородской области нашли склад оружия

Три автомата, восемь пистолетов и пулемет обнаружили у пожилого жителя Нижегородской области сотрудники полиции, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:02

2021-06-11T14:02

2021-06-11T14:02

россия

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Три автомата, восемь пистолетов и пулемет обнаружили у пожилого жителя Нижегородской области сотрудники полиции, сообщает региональное управление МВД.Правоохранителям сообщили, что 65-летний житель города Семенова причастен к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов в своем доме. Сотрудники уголовного розыска осмотрели жилище мужчины."Полицейскими были обнаружены и изъяты четыре единицы гладкоствольного оружия, восемь пистолетов, три автомата, пулемет, около 500 патронов различного калибра, а также вещество, обладающее взрывчатыми свойствами", - говорится в сообщении.Установлено, что на учете в отделе лицензионно-разрешительной работы мужчина как владелец оружия не состоит. Согласно проведенным исследованиям, изъятые патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию.По изъятому оружию назначена баллистическая экспертиза. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

https://ria.ru/20210611/oruzhie-1736592751.html

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россия

нижегородская область

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россия, нижегородская область, происшествия