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Немецкий депутат рассказал о позиции США по России перед саммитом G7
Немецкий депутат рассказал о позиции США по России перед саммитом G7 - РИА Новости, 11.06.2021
Немецкий депутат рассказал о позиции США по России перед саммитом G7
Партнеры США видят знаки деэскалации перед встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня, Вашингтон координируется с... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:13
2021-06-11T15:13
антон фризен
северный поток — 2
ангела меркель
джо байден
москва
сша
киев
в мире
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Партнеры США видят знаки деэскалации перед встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня, Вашингтон координируется с G7, НАТО и ЕС, демонстрируя смягчение позиции по РФ и "Северному потоку 2", что может быть связано с последствиями очередного шпионского скандала с участием американских спецслужб в Европе, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Антон Фризен ("Альтернатива для Германии").В пятницу стартует серия международных саммитов - на уровне G7, НАТО и ЕС, а 16 июня в Женеве состоится встреча президентов России и США. Как заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ, на предстоящем 11-13 июня в графстве Корнуолл на юге Англии саммите "семерки" планируется дать "общую реакцию" на политику России последнего времени. Речь идет о "многочисленных нарушениях", которые, с точки зрения ряда стран Запада, совершила Москва."Применительно к российской и китайской тематике США находятся в координационном процессе с "семеркой", НАТО и ЕС. В последние недели администрация Байдена демонстрирует, что в Вашингтоне готовы пойти на смягчение позиции по России. Это касается и новых санкций против "Северного потока 2", что позитивно сказывается и на германо-американских отношениях. Интересы Германии в этом вопросе восприняты всерьез администрацией Байдена, с другой стороны, скандал со слежкой, которой США с помощью Дании занимались против Германии, Франции и других стран ЕС, повлиял, по всей видимости, на позицию администрации Байдена. В этой связи американцы сейчас не будут вводить новых односторонних мер против России", - считает Фризен.Как сообщила ранее газета Süddeutsche Zeitung, АНБ с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и бывшим кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. В этой связи Меркель заявила журналистам, что подход Берлина к расследованиям подобных инцидентов останется неизменным, уточнив, что речь идет и о "пояснении обстоятельств" случившегося.Фризен добавил, что Германия и ЕС "сильнее заинтересованы в договоренностях между Байденом и Путиным", прежде всего в вопросах безопасности и разоружения, так как "они геополитически находятся в регионе, где любая конфронтация между США и Россией будет иметь наиболее негативные последствия". В стремлении продемонстрировать добрую волю европейским союзникам, Вашингтон неожиданно "смягчил тон" и в отношении Китая, считает парламентарий."Многие этого даже не предвидели. Некоторые китайские технологии, по последним данным, будут легализованы в США. Это тоже сигнал о компромиссе с ЕС и Германией, которые занимают не столь жесткие позиции в отношении Пекина. Таким образом, до встречи с Путиным все знаки пока в сторону деэскалации, даже то, что случилось в Белоруссии (речь о посадке в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair и последовавших за этим новых санкций - ред.), пока не слишком омрачило общую атмосферу", - считает депутат.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода "Северный поток 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в четверг в интервью РИА Новости, что заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока 2" не повлияют на позицию Москвы и проект будет реализован.
https://ria.ru/20210609/zakharova-1736379413.html
https://ria.ru/20210531/shpionazh-1735001265.html
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антон фризен, северный поток — 2, ангела меркель, джо байден, москва, сша, киев, в мире
Немецкий депутат рассказал о позиции США по России перед саммитом G7
15:13 11.06.2021
 
© Фото : Аккаунт Dr. Anton Friesen в FacebookДепутат Бундестага от АдГ Антон Фризен
Депутат Бундестага от АдГ Антон Фризен - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : Аккаунт Dr. Anton Friesen в Facebook

Депутат бундестага ФРГ Фризен заявил об изменении мнения США о России из-за шпионского скандала

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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Партнеры США видят знаки деэскалации перед встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня, Вашингтон координируется с G7, НАТО и ЕС, демонстрируя смягчение позиции по РФ и "Северному потоку 2", что может быть связано с последствиями очередного шпионского скандала с участием американских спецслужб в Европе, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Антон Фризен ("Альтернатива для Германии").
В пятницу стартует серия международных саммитов - на уровне G7, НАТО и ЕС, а 16 июня в Женеве состоится встреча президентов России и США. Как заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ, на предстоящем 11-13 июня в графстве Корнуолл на юге Англии саммите "семерки" планируется дать "общую реакцию" на политику России последнего времени. Речь идет о "многочисленных нарушениях", которые, с точки зрения ряда стран Запада, совершила Москва.
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"Применительно к российской и китайской тематике США находятся в координационном процессе с "семеркой", НАТО и ЕС. В последние недели администрация Байдена демонстрирует, что в Вашингтоне готовы пойти на смягчение позиции по России. Это касается и новых санкций против "Северного потока 2", что позитивно сказывается и на германо-американских отношениях. Интересы Германии в этом вопросе восприняты всерьез администрацией Байдена, с другой стороны, скандал со слежкой, которой США с помощью Дании занимались против Германии, Франции и других стран ЕС, повлиял, по всей видимости, на позицию администрации Байдена. В этой связи американцы сейчас не будут вводить новых односторонних мер против России", - считает Фризен.
Как сообщила ранее газета Süddeutsche Zeitung, АНБ с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и бывшим кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. В этой связи Меркель заявила журналистам, что подход Берлина к расследованиям подобных инцидентов останется неизменным, уточнив, что речь идет и о "пояснении обстоятельств" случившегося.
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Фризен добавил, что Германия и ЕС "сильнее заинтересованы в договоренностях между Байденом и Путиным", прежде всего в вопросах безопасности и разоружения, так как "они геополитически находятся в регионе, где любая конфронтация между США и Россией будет иметь наиболее негативные последствия". В стремлении продемонстрировать добрую волю европейским союзникам, Вашингтон неожиданно "смягчил тон" и в отношении Китая, считает парламентарий.
"Многие этого даже не предвидели. Некоторые китайские технологии, по последним данным, будут легализованы в США. Это тоже сигнал о компромиссе с ЕС и Германией, которые занимают не столь жесткие позиции в отношении Пекина. Таким образом, до встречи с Путиным все знаки пока в сторону деэскалации, даже то, что случилось в Белоруссии (речь о посадке в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair и последовавших за этим новых санкций - ред.), пока не слишком омрачило общую атмосферу", - считает депутат.
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Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода "Северный поток 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в четверг в интервью РИА Новости, что заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока 2" не повлияют на позицию Москвы и проект будет реализован.
 
Антон ФризенСеверный поток — 2Ангела МеркельДжо БайденМоскваСШАКиевВ мире
 
 
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