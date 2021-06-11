https://ria.ru/20210611/sila-1736652698.html

Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков

Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков - РИА Новости, 11.06.2021

Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью WarGonzo заявил, что Украину "можно вернуть только силой". РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:40

2021-06-11T16:40

2021-06-11T16:53

россия

владислав сурков

украина

в мире

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью WarGonzo заявил, что Украину "можно вернуть только силой". При этом политик уточнил, что сила может быть разной. По словам Суркова, на сегодняшний день Россия выигрывает в сложившейся международной ситуации, а мир "устает от Украины". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210602/katastrofa-1735182787.html

россия

украина

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2021

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россия, владислав сурков, украина, в мире