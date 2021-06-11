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Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков - РИА Новости, 11.06.2021
Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью WarGonzo заявил, что Украину "можно вернуть только силой". РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:40
2021-06-11T16:53
россия
владислав сурков
украина
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью WarGonzo заявил, что Украину "можно вернуть только силой". При этом политик уточнил, что сила может быть разной. По словам Суркова, на сегодняшний день Россия выигрывает в сложившейся международной ситуации, а мир "устает от Украины". Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, владислав сурков, украина, в мире
Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
16:40 11.06.2021 (обновлено: 16:53 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший помощник президента России Владислав Сурков
Бывший помощник президента России Владислав Сурков - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Бывший помощник президента России Владислав Сурков

Экс-помощник президента Владислав Сурков заявил, что Украину можно вернуть только силой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью WarGonzo заявил, что Украину "можно вернуть только силой".
При этом политик уточнил, что сила может быть разной.
"Не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния", — объяснил он.
По словам Суркова, на сегодняшний день Россия выигрывает в сложившейся международной ситуации, а мир "устает от Украины".
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
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