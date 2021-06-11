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Путин подписал закон о штрафах для банков за угрозы при взыскании долгов
Путин подписал закон о штрафах для банков за угрозы при взыскании долгов - РИА Новости, 11.06.2021
Путин подписал закон о штрафах для банков за угрозы при взыскании долгов
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 500 тысяч рублей административных штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:31
2021-06-11T16:31
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 500 тысяч рублей административных штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан и распространении такой ответственности на банки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отмечал необходимость усиления защиты граждан, которые "взяли кредит, но пока не могут его вернуть". Поэтому в случае угроз плательщику со стороны кредитной организации она будет оштрафована на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, пояснял он. Дела о таких правонарушениях будет рассматривать Федеральная служба судебных приставов (ФCСП).Такой же штраф, согласно документу, должны будут заплатить и другие кредиторы, а штраф для должностных лиц таких организаций увеличится вдвое - до 20-200 тысяч рублей. Аналогичные размеры штрафов в настоящее время установлены для коллекторских агентств, включенных в госреестр, и их должностных лиц.Сейчас за нарушения, допущенные кредитором или действующим от его имени лицом (за исключением кредитных организаций) при возврате просроченной задолженности, статьей 14.57 КоАП предусмотрен штраф для юрлиц в размере от 20 тысяч до 200 тысяч рублей, а для их должностных лиц – от 10 до 100 тысяч. Подобная формулировка трактуется судами как исключающая из-под наказания банки. Для коллекторских агентств штраф в данный момент составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, а для их должностных лиц – от 20 тысяч до 200 тысяч.
https://ria.ru/20210525/karty-1733747470.html
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михаил мишустин, владимир путин, общество
Путин подписал закон о штрафах для банков за угрозы при взыскании долгов
16:31 11.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин подписал закон об увеличении штрафов для банков за угрозы при взыскании долгов

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 500 тысяч рублей административных штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан и распространении такой ответственности на банки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отмечал необходимость усиления защиты граждан, которые "взяли кредит, но пока не могут его вернуть". Поэтому в случае угроз плательщику со стороны кредитной организации она будет оштрафована на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, пояснял он. Дела о таких правонарушениях будет рассматривать Федеральная служба судебных приставов (ФCСП).
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Такой же штраф, согласно документу, должны будут заплатить и другие кредиторы, а штраф для должностных лиц таких организаций увеличится вдвое - до 20-200 тысяч рублей. Аналогичные размеры штрафов в настоящее время установлены для коллекторских агентств, включенных в госреестр, и их должностных лиц.
Сейчас за нарушения, допущенные кредитором или действующим от его имени лицом (за исключением кредитных организаций) при возврате просроченной задолженности, статьей 14.57 КоАП предусмотрен штраф для юрлиц в размере от 20 тысяч до 200 тысяч рублей, а для их должностных лиц – от 10 до 100 тысяч. Подобная формулировка трактуется судами как исключающая из-под наказания банки. Для коллекторских агентств штраф в данный момент составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, а для их должностных лиц – от 20 тысяч до 200 тысяч.
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