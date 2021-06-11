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https://ria.ru/20210611/shos-1736592646.html
Женщины-ученые обсудили вопросы сотрудничества в рамках ШОС
Женщины-ученые обсудили вопросы сотрудничества в рамках ШОС - РИА Новости, 11.06.2021
Женщины-ученые обсудили вопросы сотрудничества в рамках ШОС
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует продолжать содействовать реализации крупных инициатив в области образования, здравоохранения и гуманитарных... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:03
2021-06-11T12:05
россия-китай: главное
владимир норов
шос
шанхай
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МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует продолжать содействовать реализации крупных инициатив в области образования, здравоохранения и гуманитарных обменов, а также создавать более широкую платформу для содействия соответствующим неправительственным обменам, сообщили на днях женщины-ученые, принимающие участие в научной конференции на тему "Женские взгляды на ШОС: прагматизм и реальность" в Шанхае.Конференция, организованная Шанхайской академией международных исследований, была первым подобным мероприятием за 20 лет с момента создания ШОС, в котором участвовали в основном женщины-ученые.Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов выступил по видеосвязи. Он заявил, что за 20 лет своего существования организация смогла выстроить одну из крупнейших в мире систем успешного сопряжения национальных и региональных интересов по различным направлениям сотрудничества. Он отметил, что сегодня в странах ШОС женщины активно работают практически во всех сферах деятельности, а развитие стран-членов организации трудно представить без их созидательного вклада.Как отметила генеральный секретарь Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Чжэн Вэй, развитие ШОС в различных сферах неотделимо от гуманитарного сотрудничества. Дальнейшее продвижение народного сближения и дружбы, позволяющее большему количеству людей понять ШОС и участвовать в разнообразном сотрудничестве в рамках ШОС, должно стать важной частью деятельности организации.
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владимир норов, шос, шанхай

Женщины-ученые обсудили вопросы сотрудничества в рамках ШОС

12:03 11.06.2021 (обновлено: 12:05 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует продолжать содействовать реализации крупных инициатив в области образования, здравоохранения и гуманитарных обменов, а также создавать более широкую платформу для содействия соответствующим неправительственным обменам, сообщили на днях женщины-ученые, принимающие участие в научной конференции на тему "Женские взгляды на ШОС: прагматизм и реальность" в Шанхае.
Конференция, организованная Шанхайской академией международных исследований, была первым подобным мероприятием за 20 лет с момента создания ШОС, в котором участвовали в основном женщины-ученые.
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Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов выступил по видеосвязи. Он заявил, что за 20 лет своего существования организация смогла выстроить одну из крупнейших в мире систем успешного сопряжения национальных и региональных интересов по различным направлениям сотрудничества. Он отметил, что сегодня в странах ШОС женщины активно работают практически во всех сферах деятельности, а развитие стран-членов организации трудно представить без их созидательного вклада.
Директор Института Центральной Азии Шэньсийского педагогического университета Ли Ци заявила, что при содействии ШОС количество студентов, которыми Китай и Казахстан обменялись в рамках образовательных программ, увеличилось в 15 раз по сравнению с тем, что было 10 лет назад; в настоящее время более 20 тысяч только пакистанских студентов учатся и работают в китайских университетах и исследовательских учреждениях.
Как отметила генеральный секретарь Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Чжэн Вэй, развитие ШОС в различных сферах неотделимо от гуманитарного сотрудничества. Дальнейшее продвижение народного сближения и дружбы, позволяющее большему количеству людей понять ШОС и участвовать в разнообразном сотрудничестве в рамках ШОС, должно стать важной частью деятельности организации.
 
Россия-Китай: ГлавноеВладимир НоровШОСШанхай
 
 
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