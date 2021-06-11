https://ria.ru/20210611/senator-pushkov-1736626205.html

Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова

Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова - РИА Новости, 11.06.2021

Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова

18 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг сенатора Российской Федерации, председателя Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексея ПУШКОВА.

2021-06-11T14:25

2021-06-11T14:25

2021-06-11T14:25

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Задать вопрос В ходе мероприятия пойдет речь об итогах встречи в Женеве Президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом и о текущем состоянии российско-американских отношений. Особое внимание будет уделено защите исторической правды – поправкам в проект федерального закона "Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", которые вводят запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии и отрицания решающей роли советского народа в Победе над нацизмом и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Также будет прокомментирован вопрос регулирования деятельности зарубежных интернет-компаний в России.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы