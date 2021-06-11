Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова
18 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг сенатора Российской Федерации, председателя Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексея ПУШКОВА.
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В ходе мероприятия пойдет речь об итогах встречи в Женеве Президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом и о текущем состоянии российско-американских отношений. Особое внимание будет уделено защите исторической правды – поправкам в проект федерального закона "Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", которые вводят запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии и отрицания решающей роли советского народа в Победе над нацизмом и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Также будет прокомментирован вопрос регулирования деятельности зарубежных интернет-компаний в России.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия пойдет речь об итогах встречи в Женеве Президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом и о текущем состоянии российско-американских отношений. Особое внимание будет уделено защите исторической правды – поправкам в проект федерального закона "Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", которые вводят запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии и отрицания решающей роли советского народа в Победе над нацизмом и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Также будет прокомментирован вопрос регулирования деятельности зарубежных интернет-компаний в России.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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