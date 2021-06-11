Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
Светлана Тихановская в Берлине призвала Германию принять новые санкции против Белоруссии
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Германию немедленно принять четвертый пакет санкций и разработать новый, прекратить сотрудничество с госкомпаниями и исключить республику из Интерпола.
"Я призываю Германию занять последовательную позицию против... режима (в Белоруссии - ред.), я призываю к немедленному принятию четвертого пакета санкций и к разработке пятого против пособников режима и компаний, которые его поддерживают", - сказала Тихановская журналистам в Берлине.
Она также призвала остановить сотрудничество с белорусскими госкомпаниями, исключить Белоруссию из Интерпола и провести международное расследование преступлений против белорусов.
Тихановская заявила журналистам в Берлине, что провела встречи с "представителями самых важных партий" ФРГ. Центральными темами встреч стало положение гражданского общества в Белоруссии и европейские санкции против Минска.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Санкции в отношении официального Минска ранее начала просить белорусская оппозиция, также требующая провести новые президентские выборы. Белорусские оппозиционеры считают, что на выборах, состоявшихся 9 августа 2020 года, победила Тихановская.