https://ria.ru/20210611/sanktsii-1736660728.html

Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии

Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии - РИА Новости, 11.06.2021

Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Германию немедленно принять четвертый пакет санкций и разработать новый, прекратить сотрудничество с... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:13

2021-06-11T17:13

2021-06-11T17:13

светлана тихановская

санкции

белоруссия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Германию немедленно принять четвертый пакет санкций и разработать новый, прекратить сотрудничество с госкомпаниями и исключить республику из Интерпола.Она также призвала остановить сотрудничество с белорусскими госкомпаниями, исключить Белоруссию из Интерпола и провести международное расследование преступлений против белорусов.Тихановская заявила журналистам в Берлине, что провела встречи с "представителями самых важных партий" ФРГ. Центральными темами встреч стало положение гражданского общества в Белоруссии и европейские санкции против Минска.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Санкции в отношении официального Минска ранее начала просить белорусская оппозиция, также требующая провести новые президентские выборы. Белорусские оппозиционеры считают, что на выборах, состоявшихся 9 августа 2020 года, победила Тихановская.

https://ria.ru/20210609/tikhanovskaya-1736367375.html

https://ria.ru/20210610/ekonomika-1736444009.html

белоруссия

берлин (город)

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светлана тихановская, санкции, белоруссия, берлин (город), в мире