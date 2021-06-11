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СМИ: у Лондона нет доказательств причастности России к случаю с Ryanair
СМИ: у Лондона нет доказательств причастности России к случаю с Ryanair - РИА Новости, 11.06.2021
СМИ: у Лондона нет доказательств причастности России к случаю с Ryanair
Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил об отсутствии у Лондона доказательств причастности Кремля к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске, сообщают СМИ. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:04
2021-06-11T13:43
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
минск
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил об отсутствии у Лондона доказательств причастности Кремля к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске, сообщают СМИ.Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала обвинения в адрес России в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске спекуляциями."У нас нет &lt;...&gt; доказательств какого-либо участия России в принудительной посадке гражданского самолета в Белоруссии", — приводит агентство Рейтер слова министра.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая рейс Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С самолета сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что борт вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении Белоруссии. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, и представили расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, минск, в мире
СМИ: у Лондона нет доказательств причастности России к случаю с Ryanair
12:04 11.06.2021 (обновлено: 13:43 11.06.2021)
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© REUTERS / Andrius Sytas

Глава МИД Британии Рааб заявил, что нет доказательств причастности РФ к инциденту с Ryanair

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил об отсутствии у Лондона доказательств причастности Кремля к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске, сообщают СМИ.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала обвинения в адрес России в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске спекуляциями.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
"У нас нет <...> доказательств какого-либо участия России в принудительной посадке гражданского самолета в Белоруссии", — приводит агентство Рейтер слова министра.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая рейс Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С самолета сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что борт вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении Белоруссии. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, и представили расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Расшифровка переговоров диспетчера в Минске с пилотом рейса Ryanair
 
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