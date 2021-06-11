https://ria.ru/20210611/samolet-1736596370.html

СМИ: у Лондона нет доказательств причастности России к случаю с Ryanair

СМИ: у Лондона нет доказательств причастности России к случаю с Ryanair - РИА Новости, 11.06.2021

СМИ: у Лондона нет доказательств причастности России к случаю с Ryanair

Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил об отсутствии у Лондона доказательств причастности Кремля к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске, сообщают СМИ. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:04

2021-06-11T12:04

2021-06-11T13:43

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

минск

в мире

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил об отсутствии у Лондона доказательств причастности Кремля к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске, сообщают СМИ.Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала обвинения в адрес России в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске спекуляциями."У нас нет <...> доказательств какого-либо участия России в принудительной посадке гражданского самолета в Белоруссии", — приводит агентство Рейтер слова министра.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая рейс Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С самолета сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее и заявили, что борт вынудили совершить посадку, они готовят новые санкции в отношении Белоруссии. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, и представили расшифровку переговоров с пилотом самолета, в ней не содержится никаких угроз в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html

россия

минск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, россия, минск, в мире