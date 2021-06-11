https://ria.ru/20210611/ryazan-1736586303.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице - РИА Новости, 11.06.2021

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице

Состояние пятерых пациентов, пострадавших при пожаре в рязанской больнице имени Семашко, остается стабильно тяжелым, в ряде случаев наметилась положительная... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:22

2021-06-11T11:22

2021-06-11T11:22

пожар в больнице в рязани

россия

здоровье - общество

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Состояние пятерых пациентов, пострадавших при пожаре в рязанской больнице имени Семашко, остается стабильно тяжелым, в ряде случаев наметилась положительная динамика, сообщила опергруппа правительства региона.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, провести проверки противопожарной безопасности больниц."По данным регионального министерства здравоохранения на 11 июня, четыре пациента реанимационного отделения, которые после чрезвычайного происшествия были переведены в палату для проведения интенсивной терапии 3 корпуса ГБУ РО "ОКБ им. Н.А. Семашко", а также 61-летняя пациентка, переведенная в ОКБ (рязанская областная клиническая больница - ред.), по-прежнему находятся в стабильно тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики, и в ряде случаев наметилась положительная динамика", - говорится в сообщении.Врачи продолжают бороться за жизнь медсестры, доставленной в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского. Две ее коллеги находятся в удовлетворительном состоянии, уточняет опергруппа регионального правительства. Одна из них проходит лечение в областной клинической больнице. Вторая, как сообщалось ранее, была выписана домой.

https://ria.ru/20210609/pozhar-1736238334.html

https://ria.ru/20210609/pozhar-1736255494.html

россия

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в больнице в рязани, россия, здоровье - общество, рязанская область, происшествия