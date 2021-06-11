https://ria.ru/20210611/rozysk-1736618760.html

Директора ФБК* Ивана Жданова объявили в розыск

Директора ФБК* Ивана Жданова объявили в розыск - РИА Новости, 11.06.2021

Директора ФБК* Ивана Жданова объявили в розыск

Директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова объявили в розыск, следует из базы данных МВД. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:43

2021-06-11T13:43

2021-06-11T15:02

россия

иван жданов

фонд борьбы с коррупцией

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова объявили в розыск, следует из базы данных МВД."Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.О том, что против Жданова возбудили уголовное дело, сообщалось в ноябре прошлого года. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о неисполнении решения суда о выплате 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. В 2019 году комбинат "Московский школьник" отсудил у ФБК*, Алексея Навального и Любови Соболь 88 миллионов рублей: арбитраж признал ложью распространяемые ими заявления о "некачественном питании" в московских школах. С каждого из трех ответчиков взыскали по 29 миллионов. Впоследствии стало известно, что компания Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" выкупила долг у "Московского школьника". Сам Пригожин заявлял, что намерен взыскать эти деньги всеми законными способами.По статье о неисполнении решения суда Жданову грозит до двух лет лишения свободы.* Запрещенная в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210610/otvet-1736404468.html

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россия, иван жданов, фонд борьбы с коррупцией, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия