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Директора ФБК* Ивана Жданова объявили в розыск
Директора ФБК* Ивана Жданова объявили в розыск - РИА Новости, 11.06.2021
Директора ФБК* Ивана Жданова объявили в розыск
Директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова объявили в розыск, следует из базы данных МВД. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:43
2021-06-11T15:02
россия
иван жданов
фонд борьбы с коррупцией
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова объявили в розыск, следует из базы данных МВД."Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.О том, что против Жданова возбудили уголовное дело, сообщалось в ноябре прошлого года. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о неисполнении решения суда о выплате 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. В 2019 году комбинат "Московский школьник" отсудил у ФБК*, Алексея Навального и Любови Соболь 88 миллионов рублей: арбитраж признал ложью распространяемые ими заявления о "некачественном питании" в московских школах. С каждого из трех ответчиков взыскали по 29 миллионов. Впоследствии стало известно, что компания Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" выкупила долг у "Московского школьника". Сам Пригожин заявлял, что намерен взыскать эти деньги всеми законными способами.По статье о неисполнении решения суда Жданову грозит до двух лет лишения свободы.* Запрещенная в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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россия, иван жданов, фонд борьбы с коррупцией, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Директора ФБК* Ивана Жданова объявили в розыск
13:43 11.06.2021 (обновлено: 15:02 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДиректор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выступает на согласованном митинге в поддержку фигурантов "московского дела" на проспекте Академика Сахарова в Москве
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выступает на согласованном митинге в поддержку фигурантов московского дела на проспекте Академика Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МВД объявило директора ФБК* Ивана Жданова в федеральный розыск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова объявили в розыск, следует из базы данных МВД.
"Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
О том, что против Жданова возбудили уголовное дело, сообщалось в ноябре прошлого года. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о неисполнении решения суда о выплате 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину.
В 2019 году комбинат "Московский школьник" отсудил у ФБК*, Алексея Навального и Любови Соболь 88 миллионов рублей: арбитраж признал ложью распространяемые ими заявления о "некачественном питании" в московских школах. С каждого из трех ответчиков взыскали по 29 миллионов.
Впоследствии стало известно, что компания Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" выкупила долг у "Московского школьника". Сам Пригожин заявлял, что намерен взыскать эти деньги всеми законными способами.
По статье о неисполнении решения суда Жданову грозит до двух лет лишения свободы.
* Запрещенная в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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РоссияИван ЖдановФонд борьбы с коррупциейМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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