https://ria.ru/20210611/roskosmos-1736690879.html
В "Роскосмосе" сменили куратора пилотируемых программ
В "Роскосмосе" сменили куратора пилотируемых программ - РИА Новости, 11.06.2021
В "Роскосмосе" сменили куратора пилотируемых программ
Герой России, космонавт Сергей Крикалев переведен с должности исполнительного директора госкорпорации "Роскосмос" на должность советника генерального директора... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:32
2021-06-11T19:32
2021-06-11T20:07
александр блошенко
сергей крикалев
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роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Герой России, космонавт Сергей Крикалев переведен с должности исполнительного директора госкорпорации "Роскосмос" на должность советника генерального директора Дмитрия Рогозина, направление пилотируемых программ будет курировать другой исполнительный директор, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации."Назначен советником", - сказали в "Роскосмосе", отвечая на вопрос РИА Новости.В госкорпорации пояснили, что направление пилотируемых программ будет курировать другой исполнительный директор - Александр Блошенко."В связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции принято решение о передачи вопросов пилотируемой космонавтики в ведение исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко", - сказали в "Роскосмосе".На днях в "Роскосмосе" прошло заседание наблюдательного совета.Крикалев является Героем Советского Союза и Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом СССР. Совершил шесть космических полетов на орбитальную станцию "Мир" и Международную космическую станцию суммарной длительностью 803 дня (мировой рекорд, продержавшийся 10 лет с 2005 года) и выполнил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 41,5 часа.В 2009-2014 годах был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов. В марте 2016 года стал исполнительным директором по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса".Блошенко в 2018 году стал советником по науке генерального директора "Роскосмоса", в 2019 году - исполнительным директором госкорпорации по перспективным программам и науке.
https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735642753.html
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александр блошенко, сергей крикалев, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
В "Роскосмосе" сменили куратора пилотируемых программ
19:32 11.06.2021 (обновлено: 20:07 11.06.2021)
Новым куратором пилотируемых программ в "Роскосмосе" стал исполнительный директор Блошенко
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Герой России, космонавт Сергей Крикалев
переведен с должности исполнительного директора госкорпорации "Роскосмос" на должность советника генерального директора Дмитрия Рогозина
, направление пилотируемых программ будет курировать другой исполнительный директор, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Назначен советником", - сказали в "Роскосмосе", отвечая на вопрос РИА Новости.
В госкорпорации пояснили, что направление пилотируемых программ будет курировать другой исполнительный директор - Александр Блошенко
.
"В связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции принято решение о передачи вопросов пилотируемой космонавтики в ведение исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко", - сказали в "Роскосмосе
".
На днях в "Роскосмосе" прошло заседание наблюдательного совета.
Крикалев является Героем Советского Союза и Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом СССР. Совершил шесть космических полетов на орбитальную станцию "Мир" и Международную космическую станцию суммарной длительностью 803 дня (мировой рекорд, продержавшийся 10 лет с 2005 года) и выполнил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 41,5 часа.
В 2009-2014 годах был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов. В марте 2016 года стал исполнительным директором по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса".
Блошенко в 2018 году стал советником по науке генерального директора "Роскосмоса", в 2019 году - исполнительным директором госкорпорации по перспективным программам и науке.