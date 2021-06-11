https://ria.ru/20210611/roskosmos-1736690879.html

В "Роскосмосе" сменили куратора пилотируемых программ

В "Роскосмосе" сменили куратора пилотируемых программ - РИА Новости, 11.06.2021

В "Роскосмосе" сменили куратора пилотируемых программ

Герой России, космонавт Сергей Крикалев переведен с должности исполнительного директора госкорпорации "Роскосмос" на должность советника генерального директора... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T19:32

2021-06-11T19:32

2021-06-11T20:07

александр блошенко

сергей крикалев

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Герой России, космонавт Сергей Крикалев переведен с должности исполнительного директора госкорпорации "Роскосмос" на должность советника генерального директора Дмитрия Рогозина, направление пилотируемых программ будет курировать другой исполнительный директор, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации."Назначен советником", - сказали в "Роскосмосе", отвечая на вопрос РИА Новости.В госкорпорации пояснили, что направление пилотируемых программ будет курировать другой исполнительный директор - Александр Блошенко."В связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции принято решение о передачи вопросов пилотируемой космонавтики в ведение исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко", - сказали в "Роскосмосе".На днях в "Роскосмосе" прошло заседание наблюдательного совета.Крикалев является Героем Советского Союза и Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом СССР. Совершил шесть космических полетов на орбитальную станцию "Мир" и Международную космическую станцию суммарной длительностью 803 дня (мировой рекорд, продержавшийся 10 лет с 2005 года) и выполнил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 41,5 часа.В 2009-2014 годах был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов. В марте 2016 года стал исполнительным директором по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса".Блошенко в 2018 году стал советником по науке генерального директора "Роскосмоса", в 2019 году - исполнительным директором госкорпорации по перспективным программам и науке.

https://ria.ru/20210604/roskosmos-1735642753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр блошенко, сергей крикалев, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин