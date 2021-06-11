https://ria.ru/20210611/roskomnadzor-1736602013.html

РКН: Google и YouTube не удалили более 5,2 тысячи запрещенных материалов

РКН: Google и YouTube не удалили более 5,2 тысячи запрещенных материалов - РИА Новости, 11.06.2021

РКН: Google и YouTube не удалили более 5,2 тысячи запрещенных материалов

Google и YouTube с 2015 года не удалили более 5,2 тысячи запрещенных материалов, сообщается на сайте Роскомнадзора. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:36

2021-06-11T12:36

2021-06-11T12:39

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Google и YouTube с 2015 года не удалили более 5,2 тысячи запрещенных материалов, сообщается на сайте Роскомнадзора."С 2015 года не удалено более 5,2 тысячи запрещённых материалов. Среднее время выполнения требований по удалению запрещённой информации составляет 82 дня... Также Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% вредоносного контента", - говорится в сообщении.По данным ведомства, выявлено 29 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, ограничения были наложены на документальные фильмы "Беслан. Фильм Александра Рогаткина", "РЖЕВ. 500 дней в огне", "Крым. Путь на Родину", на интервью российского вирусолога Дмитрия Львова, посвященное проблемам COVID-19, на видеоролики с государственным гимном России и прочее. Добавляется, что обработка персональных данных не локализована.По этим фактам составлено восемь протоколов за неудаление запрещенного контента. Судами на сегодняшний день рассмотрены три протокола, назначено 6 миллионов рублей штрафов за неудаление запрещенной информации. Кроме того, за неполную фильтрацию при поиске к административной ответственности компания привлекалась пять раз с 2018 года, сумма штрафов составила 9,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210530/google-1734792817.html

https://ria.ru/20210607/google-1735965667.html

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2021

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россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество, в мире