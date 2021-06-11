https://ria.ru/20210611/rosgvardiya-1736683623.html

В Йошкар-Оле росгвардейцы помогли спасти жильцов дома при пожаре

В Йошкар-Оле росгвардейцы помогли спасти жильцов дома при пожаре - РИА Новости, 11.06.2021

В Йошкар-Оле росгвардейцы помогли спасти жильцов дома при пожаре

Росгвардейцы помогли при спасении граждан во время пожара в доме в Йошкар-Оле, всего было эвакуировано около 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:49

2021-06-11T18:49

2021-06-11T18:49

хорошие новости

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

йошкар-ола

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Росгвардейцы помогли при спасении граждан во время пожара в доме в Йошкар-Оле, всего было эвакуировано около 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Марий Эл вместе со спасателями МЧС пришли на помощь жителям многоквартирного дома", - говорится в сообщении.Уточняется, что 11 июня в районе 13 часов экипаж вневедомственной охраны службы получил от дежурного информацию о пожаре в четырехэтажном нежилом здании на Пролетарской улицы в Йошкар-Оле. На месте росгвардейцы увидели в окне близстоящего дома, окутанного дымом, ребенка, после чего начали эвакуацию. Вместе с пожарными они обошли все квартиры, помогая жильцам выбраться из горящего здания."Всего было эвакуировано около 50 человек. Благодаря оперативным действия сотрудников Росгвардии и спасателей МЧС удалось избежать жертв и пострадавших", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210610/molniya-1736495024.html

https://ria.ru/20210610/diktant-1736491451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), йошкар-ола, происшествия