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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210611/rosgvardiya-1736683623.html
В Йошкар-Оле росгвардейцы помогли спасти жильцов дома при пожаре
В Йошкар-Оле росгвардейцы помогли спасти жильцов дома при пожаре - РИА Новости, 11.06.2021
В Йошкар-Оле росгвардейцы помогли спасти жильцов дома при пожаре
Росгвардейцы помогли при спасении граждан во время пожара в доме в Йошкар-Оле, всего было эвакуировано около 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:49
2021-06-11T18:49
хорошие новости
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
йошкар-ола
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Росгвардейцы помогли при спасении граждан во время пожара в доме в Йошкар-Оле, всего было эвакуировано около 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Марий Эл вместе со спасателями МЧС пришли на помощь жителям многоквартирного дома", - говорится в сообщении.Уточняется, что 11 июня в районе 13 часов экипаж вневедомственной охраны службы получил от дежурного информацию о пожаре в четырехэтажном нежилом здании на Пролетарской улицы в Йошкар-Оле. На месте росгвардейцы увидели в окне близстоящего дома, окутанного дымом, ребенка, после чего начали эвакуацию. Вместе с пожарными они обошли все квартиры, помогая жильцам выбраться из горящего здания."Всего было эвакуировано около 50 человек. Благодаря оперативным действия сотрудников Росгвардии и спасателей МЧС удалось избежать жертв и пострадавших", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210610/molniya-1736495024.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), йошкар-ола, происшествия
В Йошкар-Оле росгвардейцы помогли спасти жильцов дома при пожаре
18:49 11.06.2021
 
© Фото : Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга
Сотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Йошкар-Оле росгвардейцы помогли спасти жильцов дома при пожаре

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Росгвардейцы помогли при спасении граждан во время пожара в доме в Йошкар-Оле, всего было эвакуировано около 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
"Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Марий Эл вместе со спасателями МЧС пришли на помощь жителям многоквартирного дома", - говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии, спасшие семью из горящего дома в деревне Маслово Тульской области. Кадр видео
10 июня, 16:42Хорошие новости
В Тульской области росгвардейцы спасли семью из загоревшегося дома
Уточняется, что 11 июня в районе 13 часов экипаж вневедомственной охраны службы получил от дежурного информацию о пожаре в четырехэтажном нежилом здании на Пролетарской улицы в Йошкар-Оле. На месте росгвардейцы увидели в окне близстоящего дома, окутанного дымом, ребенка, после чего начали эвакуацию. Вместе с пожарными они обошли все квартиры, помогая жильцам выбраться из горящего здания.
"Всего было эвакуировано около 50 человек. Благодаря оперативным действия сотрудников Росгвардии и спасателей МЧС удалось избежать жертв и пострадавших", - отмечается в сообщении.
Старший лейтенант Росгвардии Михаил Родионов
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Хорошие новостиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Йошкар-ОлаПроисшествия
 
 
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