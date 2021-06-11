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В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента по России
В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента по России - РИА Новости, 11.06.2021
В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента по России
Россия открыта к диалогу, но иностранные государства не должны вмешиваться в ее внутренние дела, принятая Европарламентом резолюция содержит недопустимые... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:19
2021-06-11T18:19
россия
европарламент
василий пискарев
открытая россия
госдума рф
страсбург
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия открыта к диалогу, но иностранные государства не должны вмешиваться в ее внутренние дела, принятая Европарламентом резолюция содержит недопустимые требования, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев."Мы открыты к диалогу и готовы выслушать предложения о сотрудничестве, но категорически отвергаем вмешательство в наши внутренние дела. Вряд ли призывы освободить преступников, политическая поддержка сторонников экстремистских и террористических организаций отражают истинное отношение граждан европейских стран. Считаем прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемыми", - цитирует Пискарева Telegram-канал комиссии.Пискарев назвал резолюцию враждебной по своему характеру и добавил, что она поощряет и оправдывает нарушение правового законодательства в РФ."Враждебная по характеру резолюция Европарламента фактически поощряет и оправдывает осуществление правонарушений на территории нашей страны. Весьма прискорбно, что подобные мысли ретранслируют парламентарии, заботой которых должно быть укрепление законности и защита прав граждан", - подчеркнул он.Ранее европейский парламент по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов принял резолюцию по России, в которой призвал российские власти отменить закон о нежелательных организациях, а также освободить бывшего директора "Открытой России" (признана нежелательной в РФ, прекратила существование) Андрея Пивоварова.
https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html
https://ria.ru/20210607/putin-1736042836.html
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россия, европарламент, василий пискарев, открытая россия, госдума рф, страсбург, в мире
В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента по России
18:19 11.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Депутат Госдумы Пискарев заявил, что принятая ЕП резолюция содержит недопустимые требования

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия открыта к диалогу, но иностранные государства не должны вмешиваться в ее внутренние дела, принятая Европарламентом резолюция содержит недопустимые требования, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Мы открыты к диалогу и готовы выслушать предложения о сотрудничестве, но категорически отвергаем вмешательство в наши внутренние дела. Вряд ли призывы освободить преступников, политическая поддержка сторонников экстремистских и террористических организаций отражают истинное отношение граждан европейских стран. Считаем прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемыми", - цитирует Пискарева Telegram-канал комиссии.
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Пискарев назвал резолюцию враждебной по своему характеру и добавил, что она поощряет и оправдывает нарушение правового законодательства в РФ.
"Враждебная по характеру резолюция Европарламента фактически поощряет и оправдывает осуществление правонарушений на территории нашей страны. Весьма прискорбно, что подобные мысли ретранслируют парламентарии, заботой которых должно быть укрепление законности и защита прав граждан", - подчеркнул он.
Ранее европейский парламент по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов принял резолюцию по России, в которой призвал российские власти отменить закон о нежелательных организациях, а также освободить бывшего директора "Открытой России" (признана нежелательной в РФ, прекратила существование) Андрея Пивоварова.
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