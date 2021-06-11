https://ria.ru/20210611/rezolyutsiya-1736677006.html

В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента по России

В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента по России - РИА Новости, 11.06.2021

В Госдуме прокомментировали резолюцию Европарламента по России

Россия открыта к диалогу, но иностранные государства не должны вмешиваться в ее внутренние дела, принятая Европарламентом резолюция содержит недопустимые... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:19

2021-06-11T18:19

2021-06-11T18:19

россия

европарламент

василий пискарев

открытая россия

госдума рф

страсбург

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия открыта к диалогу, но иностранные государства не должны вмешиваться в ее внутренние дела, принятая Европарламентом резолюция содержит недопустимые требования, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев."Мы открыты к диалогу и готовы выслушать предложения о сотрудничестве, но категорически отвергаем вмешательство в наши внутренние дела. Вряд ли призывы освободить преступников, политическая поддержка сторонников экстремистских и террористических организаций отражают истинное отношение граждан европейских стран. Считаем прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемыми", - цитирует Пискарева Telegram-канал комиссии.Пискарев назвал резолюцию враждебной по своему характеру и добавил, что она поощряет и оправдывает нарушение правового законодательства в РФ."Враждебная по характеру резолюция Европарламента фактически поощряет и оправдывает осуществление правонарушений на территории нашей страны. Весьма прискорбно, что подобные мысли ретранслируют парламентарии, заботой которых должно быть укрепление законности и защита прав граждан", - подчеркнул он.Ранее европейский парламент по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов принял резолюцию по России, в которой призвал российские власти отменить закон о нежелательных организациях, а также освободить бывшего директора "Открытой России" (признана нежелательной в РФ, прекратила существование) Андрея Пивоварова.

https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html

https://ria.ru/20210607/putin-1736042836.html

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россия, европарламент, василий пискарев, открытая россия, госдума рф, страсбург, в мире