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Полиция проверила соблюдение санитарных мер в московских ресторанах
Полиция проверила соблюдение санитарных мер в московских ресторанах - РИА Новости, 11.06.2021
Полиция проверила соблюдение санитарных мер в московских ресторанах
Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с полицией проводят рейд по ресторанам в центре Москвы для выявления... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T21:00
2021-06-11T21:46
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с полицией проводят рейд по ресторанам в центре Москвы для выявления нарушений требования социального дистанцирования, передает корреспондент РИА Новости.Примерно в 20.00 мск в пятницу сотрудники ОАТИ вместе с полицейскими и журналистами зашли в ресторан "Воронеж" на улице Пречистенка в центре Москвы. Они прошли по всем залам заведения и осмотрели рассадку посетителей.Они также пообщались с сотрудниками, ресторана, проверили наличие масок и термометров. Все сотрудники заведения были в масках, также маски выдавались посетителям."В данном заведении мы не выявили нарушений. Посетители рассажены в соответствии с дистанцированием. На улице столики расставлены на достаточном расстоянии, контроль температуры имеется. Средства индивидуальной защиты имеются и выдаются всем желающим в случае необходимости", - сказал представитель ОАТИ журналистам.Он уточнил, что рейд продолжится по ресторанам на улице Остоженка. "Будем смотреть и также будем заходить", - добавил он.
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353
60
Рейд по соблюдению антиковидных мер в ресторанах столицы
Вечерние пятничные рейды по соблюдению антиковидных мер: сотрудники ОАТИ и полиция проверяют заведения на Остоженке и Пречистенке в центре Москвы.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва
Полиция проверила соблюдение санитарных мер в московских ресторанах
21:00 11.06.2021 (обновлено: 21:46 11.06.2021)
 

Инспекторы и полиция провели рейд по ресторанам в Москве для выявления нарушений санитарных мер

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с полицией проводят рейд по ресторанам в центре Москвы для выявления нарушений требования социального дистанцирования, передает корреспондент РИА Новости.
Примерно в 20.00 мск в пятницу сотрудники ОАТИ вместе с полицейскими и журналистами зашли в ресторан "Воронеж" на улице Пречистенка в центре Москвы. Они прошли по всем залам заведения и осмотрели рассадку посетителей.
Они также пообщались с сотрудниками, ресторана, проверили наличие масок и термометров. Все сотрудники заведения были в масках, также маски выдавались посетителям.
"В данном заведении мы не выявили нарушений. Посетители рассажены в соответствии с дистанцированием. На улице столики расставлены на достаточном расстоянии, контроль температуры имеется. Средства индивидуальной защиты имеются и выдаются всем желающим в случае необходимости", - сказал представитель ОАТИ журналистам.
Он уточнил, что рейд продолжится по ресторанам на улице Остоженка. "Будем смотреть и также будем заходить", - добавил он.
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