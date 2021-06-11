https://ria.ru/20210611/prokat-1736668646.html
Минкультуры отказало в прокате фильму, получившему главный приз Берлинале
Минкультуры отказало в прокате фильму, получившему главный приз Берлинале - РИА Новости, 11.06.2021
Минкультуры отказало в прокате фильму, получившему главный приз Берлинале
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный трах, или Безумное порно", сообщает... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:46
2021-06-11T18:46
2021-06-11T18:46
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный трах, или Безумное порно", сообщает пресс-служба ведомства.Ранее фильм завоевал главный приз 71-го Берлинского международного кинофестиваля."В результате принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму в связи с подпунктом "в" пункта 18 правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию", - добавляют в пресс-службе Минкультуры.Фильм также был показан на Московском международном кинофестивале во внеконкурсной программе.
https://ria.ru/20210530/sex-1734610198.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Минкультуры отказало в прокате фильму, получившему главный приз Берлинале
Минкультуры России отказало в прокате лучшему фильму Берлинале-2021 из-за порнографии
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный трах, или Безумное порно", сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее фильм завоевал главный приз 71-го Берлинского международного кинофестиваля.
"Минкультуры России проверило на соответствие законодательству Российской Федерации представленную версию фильма режиссера Раду Жуде "Неудачный трах, или Безумное порно", заявление и комплект необходимых документов от ООО "Капелла фильм", - говорится в сообщении ведомства.
"В результате принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму в связи с подпунктом "в" пункта 18 правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию", - добавляют в пресс-службе Минкультуры.
Фильм также был показан на Московском международном кинофестивале во внеконкурсной программе.