https://ria.ru/20210611/prokat-1736668646.html

Минкультуры отказало в прокате фильму, получившему главный приз Берлинале

Минкультуры отказало в прокате фильму, получившему главный приз Берлинале - РИА Новости, 11.06.2021

Минкультуры отказало в прокате фильму, получившему главный приз Берлинале

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный трах, или Безумное порно", сообщает... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:46

2021-06-11T18:46

2021-06-11T18:46

культура

кино и сериалы

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный трах, или Безумное порно", сообщает пресс-служба ведомства.Ранее фильм завоевал главный приз 71-го Берлинского международного кинофестиваля."В результате принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму в связи с подпунктом "в" пункта 18 правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию", - добавляют в пресс-службе Минкультуры.Фильм также был показан на Московском международном кинофестивале во внеконкурсной программе.

https://ria.ru/20210530/sex-1734610198.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)