https://ria.ru/20210611/probki-1736564260.html

Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов

Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов - РИА Новости, 11.06.2021

Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов

Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь девяти баллов, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T08:00

2021-06-11T08:00

2021-06-11T08:23

россия

ярославское шоссе

москва

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь девяти баллов, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-восемь баллов. Вечером они могут достигнуть восьми-девяти баллов.Отмечается, что утром в пятницу движение затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и на Волгоградском проспекте.

https://ria.ru/20210611/pogoda-1736563088.html

россия

ярославское шоссе

москва

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2021

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россия, ярославское шоссе, москва, общество