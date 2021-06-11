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Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов - РИА Новости, 11.06.2021
Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь девяти баллов, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T08:00
2021-06-11T08:00
2021-06-11T08:23
россия
ярославское шоссе
москва
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пробки в Москве вечером в пятницу могут достичь девяти баллов, сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-восемь баллов. Вечером они могут достигнуть восьми-девяти баллов.Отмечается, что утром в пятницу движение затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и на Волгоградском проспекте.
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Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
08:00 11.06.2021 (обновлено: 08:23 11.06.2021)
Вечером в пятницу в Москве ожидаются пробки до восьми-девяти баллов