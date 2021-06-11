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В Югре полицейский сделал предложение возлюбленной на утреннем построении
В Югре полицейский сделал предложение возлюбленной на утреннем построении - РИА Новости, 11.06.2021
В Югре полицейский сделал предложение возлюбленной на утреннем построении
В городе Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ) сотрудник полиции предложил возлюбленной руку и сердце прямо во время утреннего построения, сообщает в... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:28
2021-06-11T12:28
2021-06-11T13:05
общество
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пыть-ях
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июн — РИА Новости. В городе Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ) сотрудник полиции предложил возлюбленной руку и сердце прямо во время утреннего построения, сообщает в Instagram региональное управление МВД.Публикация сопровождается видеозаписью, на которой полицейский, стоя на одном колене с букетом цветов, делает девушке предложение. Она отвечает согласием под овации и поздравления сослуживцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Предложение руки и сердца во время утреннего построения
Следователь из Пыть-Яха сделал предложение своей коллеге и возлюбленной прямо во время утреннего построения. Девушка сказала «да» без раздумий.
2021-06-11T12:28
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PT0M46S
РИА Новости
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РИА Новости
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общество, видео, пыть-ях
В Югре полицейский сделал предложение возлюбленной на утреннем построении
12:28 11.06.2021 (обновлено: 13:05 11.06.2021)
В Югре полицейский сделал предложение возлюбленной Евгении Буденковой на утреннем построении