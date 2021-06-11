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В Югре полицейский сделал предложение возлюбленной на утреннем построении

В Югре полицейский сделал предложение возлюбленной на утреннем построении - РИА Новости, 11.06.2021

В Югре полицейский сделал предложение возлюбленной на утреннем построении

В городе Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ) сотрудник полиции предложил возлюбленной руку и сердце прямо во время утреннего построения, сообщает в... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:28

2021-06-11T12:28

2021-06-11T13:05

общество

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пыть-ях

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июн — РИА Новости. В городе Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ) сотрудник полиции предложил возлюбленной руку и сердце прямо во время утреннего построения, сообщает в Instagram региональное управление МВД.Публикация сопровождается видеозаписью, на которой полицейский, стоя на одном колене с букетом цветов, делает девушке предложение. Она отвечает согласием под овации и поздравления сослуживцев.

пыть-ях

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Предложение руки и сердца во время утреннего построения Следователь из Пыть-Яха сделал предложение своей коллеге и возлюбленной прямо во время утреннего построения. Девушка сказала «да» без раздумий. 2021-06-11T12:28 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, видео, пыть-ях