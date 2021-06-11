https://ria.ru/20210611/prazdnik-1736650531.html

ВЦИОМ выяснил, сколько процентов россиян знают о Дне России

ВЦИОМ выяснил, сколько процентов россиян знают о Дне России - РИА Новости, 11.06.2021

ВЦИОМ выяснил, сколько процентов россиян знают о Дне России

За шесть лет число россиян, знающих, какой праздник отмечают 12 июня, увеличилось с 64% до 73%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:23

2021-06-11T16:23

2021-06-11T16:23

россия

день россии

вциом

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За шесть лет число россиян, знающих, какой праздник отмечают 12 июня, увеличилось с 64% до 73%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.В сравнении с 2015 годом число респондентов, ответивших верно на вопрос о празднике, который отмечает вся страна 12 июня, выросло на 9%. Если в 2015 году об этом знали 64% опрошенных, то к 2021 году этот показатель вырос до 73%. Чаще всего праздник путают со Днем Конституции (4%), Днем народного единства (2%) и днем Российского флага (1%).Главной гордостью россиян остаются армия и флот (24%), люди и русский дух (9%), внешняя политика (9%), а также президент и его политика (6%).В опросе ВЦИОМ приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Он проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/polet-1736499122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день россии, вциом, общество