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ВЦИОМ выяснил, сколько процентов россиян знают о Дне России
ВЦИОМ выяснил, сколько процентов россиян знают о Дне России - РИА Новости, 11.06.2021
ВЦИОМ выяснил, сколько процентов россиян знают о Дне России
За шесть лет число россиян, знающих, какой праздник отмечают 12 июня, увеличилось с 64% до 73%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:23
2021-06-11T16:23
россия
день россии
вциом
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За шесть лет число россиян, знающих, какой праздник отмечают 12 июня, увеличилось с 64% до 73%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.В сравнении с 2015 годом число респондентов, ответивших верно на вопрос о празднике, который отмечает вся страна 12 июня, выросло на 9%. Если в 2015 году об этом знали 64% опрошенных, то к 2021 году этот показатель вырос до 73%. Чаще всего праздник путают со Днем Конституции (4%), Днем народного единства (2%) и днем Российского флага (1%).Главной гордостью россиян остаются армия и флот (24%), люди и русский дух (9%), внешняя политика (9%), а также президент и его политика (6%).В опросе ВЦИОМ приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Он проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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россия, день россии, вциом, общество
ВЦИОМ выяснил, сколько процентов россиян знают о Дне России
16:23 11.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
Горожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, почти три четверти россиян знают о Дне России 12 июня

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. За шесть лет число россиян, знающих, какой праздник отмечают 12 июня, увеличилось с 64% до 73%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
В сравнении с 2015 годом число респондентов, ответивших верно на вопрос о празднике, который отмечает вся страна 12 июня, выросло на 9%. Если в 2015 году об этом знали 64% опрошенных, то к 2021 году этот показатель вырос до 73%. Чаще всего праздник путают со Днем Конституции (4%), Днем народного единства (2%) и днем Российского флага (1%).
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Главной гордостью россиян остаются армия и флот (24%), люди и русский дух (9%), внешняя политика (9%), а также президент и его политика (6%).
В опросе ВЦИОМ приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Он проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.
Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
 
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