https://ria.ru/20210611/prava-1736610433.html
Рэпера Элджея могут лишить водительских прав
Рэпера Элджея могут лишить водительских прав - РИА Новости, 11.06.2021
Рэпера Элджея могут лишить водительских прав
Мировой суд в Москве рассмотрит дело рэпера Элджея, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:13
2021-06-11T13:13
2021-06-11T14:07
шоубиз
элджей
центр организации дорожного движения (цодд)
авто
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153327/34/1533273464_0:19:2834:1613_1920x0_80_0_0_219bd8ff1464bc85bc7fac1aa8ff1e94.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мировой суд в Москве рассмотрит дело рэпера Элджея, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования, сообщили РИА Новости в суде."Судебный участок мирового судьи номер 160 зарегистрировал дело о привлечении Узенюка А.К. (настоящее имя исполнителя - ред.) к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ", - сказали в суде.Там добавили, что суд рассмотрит дело 23 июня.Статья 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Как сообщал в конце мая ЦОДД, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился Элджей с признаками алкогольного опьянения. Музыкант отказался от медицинского освидетельствования. После этого ЦОДД обратился в прокуратуру и МВД.
https://radiosputnik.ria.ru/20210529/znamenitosti-1734710782.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153327/34/1533273464_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_c7454017150efdc867a3f1315fb3f50c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элджей, центр организации дорожного движения (цодд), авто, москва, происшествия
Рэпера Элджея могут лишить водительских прав
13:13 11.06.2021 (обновлено: 14:07 11.06.2021)
Рэпера Элджея могут лишить права вождения на срок до двух лет, суд рассмотрит дело 23 июня