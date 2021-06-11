https://ria.ru/20210611/prava-1736610433.html

Рэпера Элджея могут лишить водительских прав

Рэпера Элджея могут лишить водительских прав - РИА Новости, 11.06.2021

Рэпера Элджея могут лишить водительских прав

Мировой суд в Москве рассмотрит дело рэпера Элджея, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:13

2021-06-11T13:13

2021-06-11T14:07

шоубиз

элджей

центр организации дорожного движения (цодд)

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мировой суд в Москве рассмотрит дело рэпера Элджея, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования, сообщили РИА Новости в суде."Судебный участок мирового судьи номер 160 зарегистрировал дело о привлечении Узенюка А.К. (настоящее имя исполнителя - ред.) к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ", - сказали в суде.Там добавили, что суд рассмотрит дело 23 июня.Статья 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Как сообщал в конце мая ЦОДД, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился Элджей с признаками алкогольного опьянения. Музыкант отказался от медицинского освидетельствования. После этого ЦОДД обратился в прокуратуру и МВД.

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/znamenitosti-1734710782.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элджей, центр организации дорожного движения (цодд), авто, москва, происшествия