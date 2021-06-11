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Шоубиз
https://ria.ru/20210611/prava-1736610433.html
Рэпера Элджея могут лишить водительских прав
Рэпера Элджея могут лишить водительских прав - РИА Новости, 11.06.2021
Рэпера Элджея могут лишить водительских прав
Мировой суд в Москве рассмотрит дело рэпера Элджея, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:13
2021-06-11T14:07
шоубиз
элджей
центр организации дорожного движения (цодд)
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мировой суд в Москве рассмотрит дело рэпера Элджея, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования, сообщили РИА Новости в суде."Судебный участок мирового судьи номер 160 зарегистрировал дело о привлечении Узенюка А.К. (настоящее имя исполнителя - ред.) к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ", - сказали в суде.Там добавили, что суд рассмотрит дело 23 июня.Статья 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Как сообщал в конце мая ЦОДД, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился Элджей с признаками алкогольного опьянения. Музыкант отказался от медицинского освидетельствования. После этого ЦОДД обратился в прокуратуру и МВД.
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элджей, центр организации дорожного движения (цодд), авто, москва, происшествия
Рэпера Элджея могут лишить водительских прав
13:13 11.06.2021 (обновлено: 14:07 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкХип-хоп-исполнитель Элджей
Хип-хоп-исполнитель Элджей - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Рэпера Элджея могут лишить права вождения на срок до двух лет, суд рассмотрит дело 23 июня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мировой суд в Москве рассмотрит дело рэпера Элджея, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования, сообщили РИА Новости в суде.
Хип-хоп-исполнитель Элджей - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 12:11
"Ловко прыгаю в заголовки". Элджей раскрыл всю "правду о задержании"
"Судебный участок мирового судьи номер 160 зарегистрировал дело о привлечении Узенюка А.К. (настоящее имя исполнителя - ред.) к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ", - сказали в суде.
Там добавили, что суд рассмотрит дело 23 июня.
Статья 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Как сообщал в конце мая ЦОДД, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился Элджей с признаками алкогольного опьянения. Музыкант отказался от медицинского освидетельствования. После этого ЦОДД обратился в прокуратуру и МВД.
 
ШоубизЭлджейЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)АвтоМоскваПроисшествия
 
 
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