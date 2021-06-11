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США выделят Украине 150 миллионов долларов военной помощи
США выделят Украине 150 миллионов долларов военной помощи - РИА Новости, 11.06.2021
США выделят Украине 150 миллионов долларов военной помощи
Новая военная помощь США Украине составит 150 миллионов долларов, заявил официальный представитель министерства обороны Джон Кирби. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T23:44
2021-06-11T23:44
россия
обсе
джон кирби
франк-вальтер штайнмайер
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сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Новая военная помощь США Украине составит 150 миллионов долларов, заявил официальный представитель министерства обороны Джон Кирби.Этот пакет включает в себя такие средства, как два противоартиллерийских радара, несколько беспилотных летательных аппаратов и защищенные средства связи, добавил Кирби.США также продолжат оказывать помощь Украине в обеспечении безопасности, включая предоставление стране летального оружия, отметил он.Ранее комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Киеву до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие.РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
https://ria.ru/20210609/vooruzheniya-1736300907.html
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россия, обсе, джон кирби, франк-вальтер штайнмайер, дмитрий песков, сша, украина, в мире
США выделят Украине 150 миллионов долларов военной помощи
23:44 11.06.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /

США выделят Украине 150 миллионов долларов военной помощи

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Новая военная помощь США Украине составит 150 миллионов долларов, заявил официальный представитель министерства обороны Джон Кирби.

"Сегодня министерство объявляет новый пакет помощи в размере 150 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить взаимодействие с НАТО", - сказал он во время брифинга в пятницу.

Этот пакет включает в себя такие средства, как два противоартиллерийских радара, несколько беспилотных летательных аппаратов и защищенные средства связи, добавил Кирби.
США также продолжат оказывать помощь Украине в обеспечении безопасности, включая предоставление стране летального оружия, отметил он.
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РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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