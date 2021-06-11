https://ria.ru/20210611/polsha-1736594698.html

Польский министр назвал Евросоюз антидемократическим

Польский министр назвал Евросоюз антидемократическим - РИА Новости, 11.06.2021

Польский министр назвал Евросоюз антидемократическим

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал Европейский союз антидемократическим в связи с критикой в ЕС судебной реформы в республике. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:57

2021-06-11T11:57

2021-06-11T11:57

матеуш моравецкий

збигнев зебро

евросоюз

польша

варшава

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585382630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70f75cbafdb2b3510c1c7cc8a25295b2.jpg

ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал Европейский союз антидемократическим в связи с критикой в ЕС судебной реформы в республике.В эфире телеканала Polsat он принял участие в обсуждении последнего решения Европейской комиссии, которая посчитала, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий должен отозвать из Конституционного суда страны свой запрос с просьбой подтвердить превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза."У меня сложные отношения с премьером Моравецким, не всегда нам по пути. Мы очень резко спорили, когда речь идет о делах ЕС. Я не боюсь критически комментировать его действия. В данном случае я защищаю его с глубокой убежденностью, он поступил правильно", - сказал Зебро.Он добавил, что "ЕС является антидемократическим" и не соблюдает верховенство права.Ранее Польша неоднократно подвергалась критике европейских структур за проведенную судебную реформу. Существует угроза того, что из-за нее Варшава может лишиться финансирования из европейских фондов.

https://ria.ru/20210611/polsha-1736570785.html

https://ria.ru/20201119/evrosoyuz-1585307304.html

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

матеуш моравецкий, збигнев зебро, евросоюз, польша, варшава, в мире