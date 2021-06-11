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Польский министр назвал Евросоюз антидемократическим
Польский министр назвал Евросоюз антидемократическим - РИА Новости, 11.06.2021
Польский министр назвал Евросоюз антидемократическим
Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал Европейский союз антидемократическим в связи с критикой в ЕС судебной реформы в республике. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:57
2021-06-11T11:57
матеуш моравецкий
збигнев зебро
евросоюз
польша
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал Европейский союз антидемократическим в связи с критикой в ЕС судебной реформы в республике.В эфире телеканала Polsat он принял участие в обсуждении последнего решения Европейской комиссии, которая посчитала, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий должен отозвать из Конституционного суда страны свой запрос с просьбой подтвердить превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза."У меня сложные отношения с премьером Моравецким, не всегда нам по пути. Мы очень резко спорили, когда речь идет о делах ЕС. Я не боюсь критически комментировать его действия. В данном случае я защищаю его с глубокой убежденностью, он поступил правильно", - сказал Зебро.Он добавил, что "ЕС является антидемократическим" и не соблюдает верховенство права.Ранее Польша неоднократно подвергалась критике европейских структур за проведенную судебную реформу. Существует угроза того, что из-за нее Варшава может лишиться финансирования из европейских фондов.
https://ria.ru/20210611/polsha-1736570785.html
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матеуш моравецкий, збигнев зебро, евросоюз, польша, варшава, в мире
Польский министр назвал Евросоюз антидемократическим
11:57 11.06.2021
 
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал Евросоюз антидемократическим

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал Европейский союз антидемократическим в связи с критикой в ЕС судебной реформы в республике.
В эфире телеканала Polsat он принял участие в обсуждении последнего решения Европейской комиссии, которая посчитала, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий должен отозвать из Конституционного суда страны свой запрос с просьбой подтвердить превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза.
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"У меня сложные отношения с премьером Моравецким, не всегда нам по пути. Мы очень резко спорили, когда речь идет о делах ЕС. Я не боюсь критически комментировать его действия. В данном случае я защищаю его с глубокой убежденностью, он поступил правильно", - сказал Зебро.
Он добавил, что "ЕС является антидемократическим" и не соблюдает верховенство права.
Ранее Польша неоднократно подвергалась критике европейских структур за проведенную судебную реформу. Существует угроза того, что из-за нее Варшава может лишиться финансирования из европейских фондов.
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