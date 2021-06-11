https://ria.ru/20210611/polsha-1736557852.html

В совете при президенте Польши объяснили ненависть ко всему российскому

В совете при президенте Польши объяснили ненависть ко всему российскому - РИА Новости, 11.06.2021

В совете при президенте Польши объяснили ненависть ко всему российскому

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал в статье для издания Myśl Polska... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T02:23

2021-06-11T02:23

2021-06-11T11:28

россия

витольд модзелевский

польша

москва

вашингтон (город)

сша

варшава

в мире

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В Польше объяснили ненависть ко всему российскому

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал в статье для издания Myśl Polska о причинах русофобских настроений у некоторых польских политиков.По его мнению, таким образом они стараются угодить покровителю в лице США. Профессор убежден, что "стратегический союз" Варшавы и Вашингтона носит антироссийский характер.Но если Вашингтон пойдет на сближение с Москвой, польская русофобия внезапно исчезнет, считает он.В заключение Модзелевский отметил, что американское руководство уже долгие годы бесцеремонным образом "поддерживает демократию" в Польше за счет инвестиций на ее политическом рынке. Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210527/zakharova-1734435121.html

россия

польша

москва

вашингтон (город)

сша

варшава

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россия, витольд модзелевский, польша, москва, вашингтон (город), сша, варшава, в мире