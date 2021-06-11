В совете при президенте Польши объяснили ненависть ко всему российскому
02:23 11.06.2021 (обновлено: 11:28 11.06.2021)
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
Член совета при президенте Польши Витольд Модзелевский объяснил русофобию в его стране
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал в статье для издания Myśl Polska о причинах русофобских настроений у некоторых польских политиков.
По его мнению, таким образом они стараются угодить покровителю в лице США. Профессор убежден, что "стратегический союз" Варшавы и Вашингтона носит антироссийский характер.
"Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить", — пишет Модзелевский.
Но если Вашингтон пойдет на сближение с Москвой, польская русофобия внезапно исчезнет, считает он.
"И что сделают тогда ненавистники, которые вложили столько сил в борьбу с "российской угрозой"? Ответ прост: они сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной", — уверен автор статьи.
В заключение Модзелевский отметил, что американское руководство уже долгие годы бесцеремонным образом "поддерживает демократию" в Польше за счет инвестиций на ее политическом рынке.
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