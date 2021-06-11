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https://ria.ru/20210611/podmoskove-1736621631.html
В Подмосковье планируют запустить электронный паспорт школ
В Подмосковье планируют запустить электронный паспорт школ - РИА Новости, 11.06.2021
В Подмосковье планируют запустить электронный паспорт школ
Для снижения бюрократической нагрузки на учителей в школах Московской области планируют ввести электронный паспорт, в нем будут собраны все отчетные документы,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:02
2021-06-11T14:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Для снижения бюрократической нагрузки на учителей в школах Московской области планируют ввести электронный паспорт, в нем будут собраны все отчетные документы, сообщает пресс-служба Мособлдумы."Наши школы часто жалуются на большое количество запросов. Чтобы снизить бюрократическую нагрузку на учителей и директоров, планируем запустить электронный паспорт образовательных организаций. В нём соберем все данные, которые требуются для отчётов. Соответственно, это будет убрано из деятельности педагогов, они смогут больше внимания уделять образовательному процессу", - сказала заместитель министра образования Московской области Елена Дрыганова.Отмечается, что электронный паспорт позволит оперативно получать информацию об образовательной организации, формировать отчёты, сводить и анализировать образовательные достижения и результаты.В апреле этого года в тестовом режиме уже была запущена онлайн-диагностика государственной итоговой аттестации (ГИА) с использованием системы удалённого проведения.В пресс-службе отметили, что всего на территории Подмосковья работают 1,5 тысячи школ, в которых обучается 942 тысячи учеников. В 2021 году все школы будут оснащены точками Wi-Fi и видеонаблюдением за входными группами."В 2021 году в 347 школ будет поставлено 1324 IP-камеры, 347 серверов, 354 smart TV, 265 проекторов, 705 интерактивных досок", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье планируют запустить электронный паспорт школ

14:02 11.06.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Для снижения бюрократической нагрузки на учителей в школах Московской области планируют ввести электронный паспорт, в нем будут собраны все отчетные документы, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
"Наши школы часто жалуются на большое количество запросов. Чтобы снизить бюрократическую нагрузку на учителей и директоров, планируем запустить электронный паспорт образовательных организаций. В нём соберем все данные, которые требуются для отчётов. Соответственно, это будет убрано из деятельности педагогов, они смогут больше внимания уделять образовательному процессу", - сказала заместитель министра образования Московской области Елена Дрыганова.
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Отмечается, что электронный паспорт позволит оперативно получать информацию об образовательной организации, формировать отчёты, сводить и анализировать образовательные достижения и результаты.
В апреле этого года в тестовом режиме уже была запущена онлайн-диагностика государственной итоговой аттестации (ГИА) с использованием системы удалённого проведения.
"В дальнейшем мы хотим использовать эту программу более широко. Если выпускник хочет попробовать свои силы, проверить, как он сдаст ГИА, он может воспользоваться этой системой. Это будет добровольно. Также эту систему будем развивать в школах, где низкие результаты ГИА", - рассказала Дрыганова.
В пресс-службе отметили, что всего на территории Подмосковья работают 1,5 тысячи школ, в которых обучается 942 тысячи учеников. В 2021 году все школы будут оснащены точками Wi-Fi и видеонаблюдением за входными группами.
"В 2021 году в 347 школ будет поставлено 1324 IP-камеры, 347 серверов, 354 smart TV, 265 проекторов, 705 интерактивных досок", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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