https://ria.ru/20210611/podmoskove-1736621631.html

В Подмосковье планируют запустить электронный паспорт школ

В Подмосковье планируют запустить электронный паспорт школ - РИА Новости, 11.06.2021

В Подмосковье планируют запустить электронный паспорт школ

Для снижения бюрократической нагрузки на учителей в школах Московской области планируют ввести электронный паспорт, в нем будут собраны все отчетные документы,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:02

2021-06-11T14:02

2021-06-11T14:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Для снижения бюрократической нагрузки на учителей в школах Московской области планируют ввести электронный паспорт, в нем будут собраны все отчетные документы, сообщает пресс-служба Мособлдумы."Наши школы часто жалуются на большое количество запросов. Чтобы снизить бюрократическую нагрузку на учителей и директоров, планируем запустить электронный паспорт образовательных организаций. В нём соберем все данные, которые требуются для отчётов. Соответственно, это будет убрано из деятельности педагогов, они смогут больше внимания уделять образовательному процессу", - сказала заместитель министра образования Московской области Елена Дрыганова.Отмечается, что электронный паспорт позволит оперативно получать информацию об образовательной организации, формировать отчёты, сводить и анализировать образовательные достижения и результаты.В апреле этого года в тестовом режиме уже была запущена онлайн-диагностика государственной итоговой аттестации (ГИА) с использованием системы удалённого проведения.В пресс-службе отметили, что всего на территории Подмосковья работают 1,5 тысячи школ, в которых обучается 942 тысячи учеников. В 2021 году все школы будут оснащены точками Wi-Fi и видеонаблюдением за входными группами."В 2021 году в 347 школ будет поставлено 1324 IP-камеры, 347 серверов, 354 smart TV, 265 проекторов, 705 интерактивных досок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210609/subsidii-1736319761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)