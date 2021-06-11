https://ria.ru/20210611/podlodka-1736569935.html
На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей" - РИА Новости, 11.06.2021
На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
На военно-техническом форуме "Армия-2021" на Камчатке в ходе статического показа техники впервые планируется представить атомный подводный крейсер проекта... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T09:31
2021-06-11T09:31
2021-06-11T10:02
дальний восток
подводные лодки проекта 955 "борей"
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На военно-техническом форуме "Армия-2021" на Камчатке в ходе статического показа техники впервые планируется представить атомный подводный крейсер проекта "Борей", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).Ранее подлодки этого класса не демонстрировались вживую широкой публике."Впервые за всю историю проведения форума в ходе статического показа техники вниманию зрителей планируется представить атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей", который будет выставлен в акватории Авачинской бухты", - сказали в пресс-службе.Всего на Дальнем Востоке в рамках форума "Армия-2021" выставки вооружения и военной техники планируется провести с 22 по 28 августа на девяти выставочных площадках, которые будут развернуты в четырех городах.Будут организованы экскурсии на корабли и суда ТОФ, в том числе на новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев", противодиверсионный катер проекта "Грачонок", современные водолазные и гидрографические катера. Состоится показ практической работы подводного телеуправляемого аппарата "Марлин", образцов вооружения и снаряжения боевых пловцов.В составе Тихоокеанского флота несут службу две подлодки проекта 955 "Борей" - "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Эти атомные субмарины относятся к классу ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и входят в ядерную триаду российских Вооруженных сил. Основное оружие подлодок – 16 баллистических ракет "Булава", несущих ядерные боевые части.
https://ria.ru/20210609/opaseniya-1736288901.html
https://ria.ru/20210517/borey-1732567307.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, подводные лодки проекта 955 "борей", тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:31 11.06.2021 (обновлено: 10:02 11.06.2021)
На военно-техническом форуме "Армия-2021" покажут стратегическую подлодку проекта "Борей"
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
На военно-техническом форуме "Армия-2021" на Камчатке в ходе статического показа техники впервые планируется представить атомный подводный крейсер проекта "Борей"
, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ
).
Ранее подлодки этого класса не демонстрировались вживую широкой публике.
"Впервые за всю историю проведения форума в ходе статического показа техники вниманию зрителей планируется представить атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей", который будет выставлен в акватории Авачинской бухты", - сказали в пресс-службе.
Всего на Дальнем Востоке
в рамках форума "Армия-2021" выставки вооружения и военной техники планируется провести с 22 по 28 августа на девяти выставочных площадках, которые будут развернуты в четырех городах.
Будут организованы экскурсии на корабли и суда ТОФ, в том числе на новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев", противодиверсионный катер проекта "Грачонок", современные водолазные и гидрографические катера. Состоится показ практической работы подводного телеуправляемого аппарата "Марлин", образцов вооружения и снаряжения боевых пловцов.
В составе Тихоокеанского флота несут службу две подлодки проекта 955 "Борей" - "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Эти атомные субмарины относятся к классу ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и входят в ядерную триаду российских Вооруженных сил. Основное оружие подлодок – 16 баллистических ракет "Булава", несущих ядерные боевые части.