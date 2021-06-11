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В РПЦ поддержали запрет на суррогатное материнство для иностранцев
В РПЦ поддержали запрет на суррогатное материнство для иностранцев - РИА Новости, 11.06.2021
В РПЦ поддержали запрет на суррогатное материнство для иностранцев
Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете оказывать услуги суррогатного материнства в России иностранцам,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:02
2021-06-11T16:02
россия
русская православная церковь
госдума рф
федор лукьянов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете оказывать услуги суррогатного материнства в России иностранцам, говорится в заявлении председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, имеющемся в распоряжении РИА Новости.В пятницу депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев использовать услуги суррогатного материнства в России. Изменения планируется внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об актах гражданского состояния", "О гражданстве Российской Федерации"."Нас, православных христиан, все семейное сообщество и граждан России, не может не радовать такая инициатива, направленная на спасение детей. Мы искренне благодарны и всячески поддерживаем авторов, экспертов разработчиков законопроекта... Такой шаг, безусловно, является важным событием, поскольку напрямую связан с защитой детей и женщин, фактически это проверка на человечность всего общества", - говорится в заявлении.Священник призвал российских политиков всех политических взглядов "взять на себя обязательство в своей будущей работе защищать и поддерживать семью, права родителей, традиционные семейные и нравственные ценности, защищать священную ценность человеческой жизни"."Такая практика могла бы стать новой доброй политической традицией, знаком доверия для многих избирателей, считающих семью и детей одним из главных приоритетов в своей жизни и в жизни страны", - заключил представитель РПЦ.
https://ria.ru/20210518/rpts-1732871360.html
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россия, русская православная церковь, госдума рф, федор лукьянов
В РПЦ поддержали запрет на суррогатное материнство для иностранцев
16:02 11.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РПЦ заявила о поддержке законопроекта о запрете на суррогатное материнство для иностранцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете оказывать услуги суррогатного материнства в России иностранцам, говорится в заявлении председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В пятницу депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев использовать услуги суррогатного материнства в России. Изменения планируется внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об актах гражданского состояния", "О гражданстве Российской Федерации".
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"Нас, православных христиан, все семейное сообщество и граждан России, не может не радовать такая инициатива, направленная на спасение детей. Мы искренне благодарны и всячески поддерживаем авторов, экспертов разработчиков законопроекта... Такой шаг, безусловно, является важным событием, поскольку напрямую связан с защитой детей и женщин, фактически это проверка на человечность всего общества", - говорится в заявлении.
Священник призвал российских политиков всех политических взглядов "взять на себя обязательство в своей будущей работе защищать и поддерживать семью, права родителей, традиционные семейные и нравственные ценности, защищать священную ценность человеческой жизни".
"Такая практика могла бы стать новой доброй политической традицией, знаком доверия для многих избирателей, считающих семью и детей одним из главных приоритетов в своей жизни и в жизни страны", - заключил представитель РПЦ.
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РоссияРусская православная церковьГосдума РФФедор Лукьянов
 
 
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