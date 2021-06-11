В РПЦ поддержали запрет на суррогатное материнство для иностранцев
РПЦ заявила о поддержке законопроекта о запрете на суррогатное материнство для иностранцев
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете оказывать услуги суррогатного материнства в России иностранцам, говорится в заявлении председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В пятницу депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев использовать услуги суррогатного материнства в России. Изменения планируется внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об актах гражданского состояния", "О гражданстве Российской Федерации".
"Нас, православных христиан, все семейное сообщество и граждан России, не может не радовать такая инициатива, направленная на спасение детей. Мы искренне благодарны и всячески поддерживаем авторов, экспертов разработчиков законопроекта... Такой шаг, безусловно, является важным событием, поскольку напрямую связан с защитой детей и женщин, фактически это проверка на человечность всего общества", - говорится в заявлении.
Священник призвал российских политиков всех политических взглядов "взять на себя обязательство в своей будущей работе защищать и поддерживать семью, права родителей, традиционные семейные и нравственные ценности, защищать священную ценность человеческой жизни".
"Такая практика могла бы стать новой доброй политической традицией, знаком доверия для многих избирателей, считающих семью и детей одним из главных приоритетов в своей жизни и в жизни страны", - заключил представитель РПЦ.