https://ria.ru/20210611/podderzhka-1736645978.html

В РПЦ поддержали запрет на суррогатное материнство для иностранцев

В РПЦ поддержали запрет на суррогатное материнство для иностранцев - РИА Новости, 11.06.2021

В РПЦ поддержали запрет на суррогатное материнство для иностранцев

Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете оказывать услуги суррогатного материнства в России иностранцам,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:02

2021-06-11T16:02

2021-06-11T16:02

россия

русская православная церковь

госдума рф

федор лукьянов

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете оказывать услуги суррогатного материнства в России иностранцам, говорится в заявлении председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, имеющемся в распоряжении РИА Новости.В пятницу депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев использовать услуги суррогатного материнства в России. Изменения планируется внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об актах гражданского состояния", "О гражданстве Российской Федерации"."Нас, православных христиан, все семейное сообщество и граждан России, не может не радовать такая инициатива, направленная на спасение детей. Мы искренне благодарны и всячески поддерживаем авторов, экспертов разработчиков законопроекта... Такой шаг, безусловно, является важным событием, поскольку напрямую связан с защитой детей и женщин, фактически это проверка на человечность всего общества", - говорится в заявлении.Священник призвал российских политиков всех политических взглядов "взять на себя обязательство в своей будущей работе защищать и поддерживать семью, права родителей, традиционные семейные и нравственные ценности, защищать священную ценность человеческой жизни"."Такая практика могла бы стать новой доброй политической традицией, знаком доверия для многих избирателей, считающих семью и детей одним из главных приоритетов в своей жизни и в жизни страны", - заключил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20210518/rpts-1732871360.html

https://ria.ru/20210611/zakonoproekt-1736633342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русская православная церковь, госдума рф, федор лукьянов