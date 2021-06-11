https://ria.ru/20210611/pletner-1736451887.html

Йенс Плетнер: ФРГ крайне сдержанно относится к военной помощи Украине

Йенс Плетнер: ФРГ крайне сдержанно относится к военной помощи Украине - РИА Новости, 11.06.2021

Йенс Плетнер: ФРГ крайне сдержанно относится к военной помощи Украине

Политический директор министерства иностранных дел Германии Йенс Плетнер, прибывший с визитом в Москву, рассказал корреспонденту РИА Новости Светлане Берило о... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T10:00

2021-06-11T10:00

2021-06-11T10:00

йенс плетнер

россия

северный поток — 2

германия

интервью

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Политический директор министерства иностранных дел Германии Йенс Плетнер, прибывший с визитом в Москву, рассказал корреспонденту РИА Новости Светлане Берило о целях своей поездки и планирующихся переговорах. Он также объяснил позицию ФРГ по проекту "Северный поток 2", уточнил, что в Берлине думают о перспективах продолжения транзита газа через Украину после запуска этого трубопровода и о возможности поставок вооружений Киеву.– Какова основная цель вашего визита в Москву? Планируете ли вы встречи с российским руководством? Если так, то какие темы хотели бы обсудить?– Целью моей поезди в Москву является обмен мнениями с высокопоставленными представителями российского правительства, а также с представителями гражданского общества, германских культурных организаций и политических фондов. Особенно в трудные времена непосредственный и личный обмен имеет большое значение. Рад тому, что это вновь стало возможным после многих месяцев ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. У нас действительно достаточно актуальных и особенно важных тем международной и двусторонней повестки дня.– ФРГ и США ведут переговоры по "Северному потоку 2". Госсекретарь США заявил, что Вашингтон по-прежнему намерен работать над тем, чтобы газопровод не заработал. Какова реакция Германии на это заявление? Есть ли уже какое-либо решение со стороны Германии о компенсациях Украине, как отмечал Блинкен, за "транзитные платежи", которые Киев "может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину"?– На наш взгляд, с точки зрения энергетической политики "Северный поток 2" по-прежнему остается целесообразным проектом. В его реализации принимают участие многочисленные европейские компании, и он соответствует действующим правовым нормам ЕС. Решение администрации США о приостановлении действия части санкций в отношении "Северного потока 2" было важным. Теперь у нас есть возможность в партнерстве со всеми участниками проекта начать поиск решений, которые бы развеяли связанные с ним опасения.Среди таковых – и вопрос о транзите газа через территорию Украины. Существует соглашение о транзите, оно было подписано при посредничестве Европейского союза и при крайне активном содействии федерального правительства Германии. Это совместный договор, и мы ожидаем, что все его стороны будут также его соблюдать. Ключевым для федерального правительства было и по-прежнему остается, чтобы даже после ввода в эксплуатацию "Северного потока 2" транзит газа через территорию Украины был продолжен, и чтобы была обеспечена энергетическая безопасность Украины. Мы готовы совместно с ЕС предпринимать усилия по продлению соглашения о транзите газа на период после 2024 года.– Посол Украины в ФРГ утверждает, что Берлин отказывается обсуждать военную помощь Киеву. Это действительно так? Почему?– Украина также является непосредственным соседом ЕС, мы заинтересованы в том, чтобы она представляла собой суверенное и стабильное государство. Поэтому позвольте мне прежде всего сказать, что поддержка Германии в адрес Украины охватывает все области двусторонних отношений. Особенно активное содействие Германия на протяжении нескольких лет оказывает, например, в сфере гуманитарной помощи жертвам конфликта. При этом Германия также поддерживает многочисленные гуманитарные организации, как, например, ВОЗ, ЮНИСЕФ и МККК, в их важной работе на территории Украины, в частности, на востоке страны.Мы выступаем за территориальную целостность и неприкосновенность Украины и стремимся найти политическое решение конфликта в Восточной Украине. С этой целью мы вместе с Францией, с правительствами Украины и России продолжаем нашу работу в рамках "нормандского формата". Что касается поставок вооружений, то вам известно, что в этом вопросе Германия традиционно придерживается крайне сдержанного курса.

https://ria.ru/20210609/potok-1736340287.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/maas-1736328178.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/frg-1736313917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йенс плетнер, россия, северный поток — 2, германия, интервью