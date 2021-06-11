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В Индии число заболевших "черной плесенью" выросло на 150% за три недели
В Индии число заболевших "черной плесенью" выросло на 150% за три недели - РИА Новости, 11.06.2021
В Индии число заболевших "черной плесенью" выросло на 150% за три недели
Число заболевших "черной плесенью" в Индии увеличилось на 150% за три недели и достигло 31 216 тысяч случаев, скончались более двух тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:36
2021-06-11T13:36
уттар-прадеш
гуджарат
махараштра
индия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Число заболевших "черной плесенью" в Индии увеличилось на 150% за три недели и достигло 31 216 тысяч случаев, скончались более двух тысяч человек, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники.По имеющимся данным, больше всех от этого заболевания пострадал штат Махараштра, там выявлено 7 057 случаев заболевания, более 600 человек скончались. В "тройку лидеров" также входит штат Гуджарат, где количество заболевших превысило 5 тысяч, там насчитывается более 300 летальных исходов. Третий наиболее пострадавший штат – Раджастан, там число заражений достигло почти 3 тысяч, 188 заболевших умерли.Отмечается, что причиной стремительного распространения болезни является острая нехватка препарата "Амфотерицин-В" (противогрибкового средства), необходимого для лечения заразившихся "черной плесенью", а также общая перегруженность индийской системы здравоохранения.Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, с коронавирусом.Ранее власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 8,8 тысяч заболевших мукормикозом, или "черной плесенью". Также сообщалось о нескольких случаях заболевания аспергиллезом, или "белой плесенью". В конце мая индийские медики впервые нашли третий вид грибковой плесени у человека – врач из индийского штата Уттар-Прадеш сообщил об обнаружении у одного из пациентов сразу трех видов плесени – желтой, черной и белой.
https://ria.ru/20210531/gribki-1734657198.html
https://ria.ru/20210524/plesen-1733701880.html
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уттар-прадеш, гуджарат, махараштра, индия, в мире
В Индии число заболевших "черной плесенью" выросло на 150% за три недели
13:36 11.06.2021
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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Телеканал NDTV сообщил, что "черной плесенью" заболели уже 31 216 жителей Индии

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Число заболевших "черной плесенью" в Индии увеличилось на 150% за три недели и достигло 31 216 тысяч случаев, скончались более двух тысяч человек, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники.
По имеющимся данным, больше всех от этого заболевания пострадал штат Махараштра, там выявлено 7 057 случаев заболевания, более 600 человек скончались. В "тройку лидеров" также входит штат Гуджарат, где количество заболевших превысило 5 тысяч, там насчитывается более 300 летальных исходов. Третий наиболее пострадавший штат – Раджастан, там число заражений достигло почти 3 тысяч, 188 заболевших умерли.
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Отмечается, что причиной стремительного распространения болезни является острая нехватка препарата "Амфотерицин-В" (противогрибкового средства), необходимого для лечения заразившихся "черной плесенью", а также общая перегруженность индийской системы здравоохранения.
Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, с коронавирусом.
Ранее власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 8,8 тысяч заболевших мукормикозом, или "черной плесенью". Также сообщалось о нескольких случаях заболевания аспергиллезом, или "белой плесенью". В конце мая индийские медики впервые нашли третий вид грибковой плесени у человека – врач из индийского штата Уттар-Прадеш сообщил об обнаружении у одного из пациентов сразу трех видов плесени – желтой, черной и белой.
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