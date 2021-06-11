https://ria.ru/20210611/plesen-1736616894.html

В Индии число заболевших "черной плесенью" выросло на 150% за три недели

В Индии число заболевших "черной плесенью" выросло на 150% за три недели - РИА Новости, 11.06.2021

В Индии число заболевших "черной плесенью" выросло на 150% за три недели

Число заболевших "черной плесенью" в Индии увеличилось на 150% за три недели и достигло 31 216 тысяч случаев, скончались более двух тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:36

2021-06-11T13:36

2021-06-11T13:36

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гуджарат

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Число заболевших "черной плесенью" в Индии увеличилось на 150% за три недели и достигло 31 216 тысяч случаев, скончались более двух тысяч человек, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники.По имеющимся данным, больше всех от этого заболевания пострадал штат Махараштра, там выявлено 7 057 случаев заболевания, более 600 человек скончались. В "тройку лидеров" также входит штат Гуджарат, где количество заболевших превысило 5 тысяч, там насчитывается более 300 летальных исходов. Третий наиболее пострадавший штат – Раджастан, там число заражений достигло почти 3 тысяч, 188 заболевших умерли.Отмечается, что причиной стремительного распространения болезни является острая нехватка препарата "Амфотерицин-В" (противогрибкового средства), необходимого для лечения заразившихся "черной плесенью", а также общая перегруженность индийской системы здравоохранения.Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, с коронавирусом.Ранее власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 8,8 тысяч заболевших мукормикозом, или "черной плесенью". Также сообщалось о нескольких случаях заболевания аспергиллезом, или "белой плесенью". В конце мая индийские медики впервые нашли третий вид грибковой плесени у человека – врач из индийского штата Уттар-Прадеш сообщил об обнаружении у одного из пациентов сразу трех видов плесени – желтой, черной и белой.

https://ria.ru/20210531/gribki-1734657198.html

https://ria.ru/20210524/plesen-1733701880.html

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уттар-прадеш, гуджарат, махараштра, индия, в мире