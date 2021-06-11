В Китае предсказали исход саммита Путина и Байдена
12:03 11.06.2021 (обновлено: 13:14 11.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Китайская газета Global Times предсказала исход саммита Владимира Путина и Джо Байдена
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Предстоящий саммит президентов — это попытка США прощупать позицию России по двусторонним отношениям, однако встреча не поможет улучшить ситуацию, пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи Юнхай Ли считает, что одного мероприятия из-за глубоких противоречий Москвы и Вашингтона недостаточно, чтобы наладить диалог. Так, США продолжат упрекать Россию из-за проблем в области защиты прав человека, демократии и свободы, тогда как Кремль будет сопротивляться, ведь у американской стороны также есть трудности в этих сферах.
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По мнению обозревателя, во время переговоров Соединенные Штаты могут "проявить добрую волю" к России , потому что они устали вести борьбу "на два фронта" с осью Москва — Пекин.
"США теперь противостоят Китаю со всех сторон. Они опасаются, что Пекин и Москва сплотятся еще больше, если американцы не попытаются перетянуть Россию на свою сторону", — подчеркнул журналист.
В глазах Вашингтона Москва представляет серьезную военную и стратегическую угрозу безопасности, а Пекин — это "самый серьезный конкурент", который бросает вызов во многих сферах, добавил эксперт.
Однако не следует ожидать, что президент Джо Байден во время встречи прямо попросит российского коллегу Владимира Путина объединиться против Китая.
"Этот саммит скорее символичный, а наиболее вероятный предметный исход будет в области контроля над вооружениями. США надеются, что Россия сможет убедить Китай присоединиться к продленному в феврале СНВ-3, однако Пекин достаточно ясно выразил свою позицию на этот счет", — пишет автор.
Отношение Вашингтона к двум державам, по его мнению, можно описать словами "конфронтация и конкуренция": США будут пытаться и дальше балансировать между сотрудничеством в интересующих их сферах и противостоянием как с Россией, так и с Китаем.
Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
Последний полноформатный саммит Россия — США состоялся в 2018 году в Хельсинки: тогда Путин пообщался с Дональдом Трампом.