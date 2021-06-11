https://ria.ru/20210611/pfizer-1736627901.html

В Бразилии разрешили прививать подростков вакциной Pfizer

В Бразилии разрешили прививать подростков вакциной Pfizer - РИА Новости, 11.06.2021

В Бразилии разрешили прививать подростков вакциной Pfizer

Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa одобрило использование вакцины от коронавируса компании Pfizer для подростков от 12 лет, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:32

2021-06-11T14:32

2021-06-11T14:32

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

бразилия

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa одобрило использование вакцины от коронавируса компании Pfizer для подростков от 12 лет, говорится в сообщении агентства."Anvisa разрешила применение вакцины Comirnaty компании Pfizer для детей в возрасте от 12 лет и старше", - сообщается в релизе.Как отмечается, решение было принято после презентации исследований лаборатории, которые показали безопасность и эффективность вакцины для данной возрастной группы.Ранее применение вакцины Comirnaty в Бразилии было разрешено для людей в возрасте 16 лет и старше. На данный момент это единственная вакцина в стране, предназначенная для людей младше 18 лет.Бразилия - один из мировых лидеров по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Сейчас в стране применяются три вакцины от COVID-19: китайская Coronavac, которая производится в партнерстве с институтом Бутантан, AstraZeneca и с мая - Pfizer/BioNTech.

https://ria.ru/20210429/tromboz-1730455575.html

https://ria.ru/20210526/astrazeneca-1734338782.html

бразилия

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, бразилия, в мире