https://ria.ru/20210611/pfizer-1736627901.html
В Бразилии разрешили прививать подростков вакциной Pfizer
В Бразилии разрешили прививать подростков вакциной Pfizer - РИА Новости, 11.06.2021
В Бразилии разрешили прививать подростков вакциной Pfizer
Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa одобрило использование вакцины от коронавируса компании Pfizer для подростков от 12 лет, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:32
2021-06-11T14:32
2021-06-11T14:32
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa одобрило использование вакцины от коронавируса компании Pfizer для подростков от 12 лет, говорится в сообщении агентства."Anvisa разрешила применение вакцины Comirnaty компании Pfizer для детей в возрасте от 12 лет и старше", - сообщается в релизе.Как отмечается, решение было принято после презентации исследований лаборатории, которые показали безопасность и эффективность вакцины для данной возрастной группы.Ранее применение вакцины Comirnaty в Бразилии было разрешено для людей в возрасте 16 лет и старше. На данный момент это единственная вакцина в стране, предназначенная для людей младше 18 лет.Бразилия - один из мировых лидеров по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Сейчас в стране применяются три вакцины от COVID-19: китайская Coronavac, которая производится в партнерстве с институтом Бутантан, AstraZeneca и с мая - Pfizer/BioNTech.
https://ria.ru/20210429/tromboz-1730455575.html
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, бразилия, в мире
В Бразилии разрешили прививать подростков вакциной Pfizer
Бразильский регулятор одобрил вакцинацию подростков от COVID-19 препаратом Pfizer