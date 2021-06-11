https://ria.ru/20210611/peskov-1736676085.html

Песков объяснил, почему Путин едет на саммит в Женеву

Песков объяснил, почему Путин едет на саммит в Женеву - РИА Новости, 11.06.2021

Песков объяснил, почему Путин едет на саммит в Женеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет саммит с американским коллегой Джо Байденом по той... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:16

2021-06-11T18:16

2021-06-11T21:15

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет саммит с американским коллегой Джо Байденом по той причине, что того требуют плохие отношения между двумя странами, передает телеканал CNN.По данным телеканала, Песков отметил, что Путин едет в Женеву, поскольку проведения саммита требует "плохое состояние отношений" между США и Россией.Также пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что саммит - это очень хорошая возможность, чтобы "озвучить опасения обоих государств".Он также заявил, что США заморозили диалог с Россией в последние несколько лет "во всех сферах, включая жизненно важные и для народов наших стран, и даже для человечества, такие как борьба с терроризмом, с изменениями климата, экономическое сотрудничество, сотрудничество в сфере вакцин, во время пандемии... они отказываются сотрудничать с нами в борьбе с киберпреступностью и так далее".Встреча Путина с Байденом состоится в Женеве 16 июня.

https://ria.ru/20210604/putin-1735730191.html

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, в мире