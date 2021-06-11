https://ria.ru/20210611/perm-1736600482.html
В Перми начали проверку после смерти рабочего в траншее
В Перми начали проверку после смерти рабочего в траншее - РИА Новости, 11.06.2021
В Перми начали проверку после смерти рабочего в траншее
Пермские следователи начали проверку по факту смерти монтажника, которого во время аварийных работ в траншее засыпало грунтом, после этого яму затопило водой,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:27
2021-06-11T12:27
2021-06-11T12:27
скр
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Пермские следователи начали проверку по факту смерти монтажника, которого во время аварийных работ в траншее засыпало грунтом, после этого яму затопило водой, сообщается на сайте краевого управления СКР.По данным ведомства, 34-летний рабочий спустился в траншею глубиной 4,5 метра для проведения аварийных работ в Мотовилихинском районе Перми. Внезапно на него обвалился большой пласт земли, который полностью его засыпал. Далее в траншею стала поступать вода, что усложнило работы по деблокированию мужчины. Через некоторое время спасатели достали монтажника из-под земли, но он уже был мертв. Инцидент произошёл 10 июня."…Проводится процессуальная проверка по факту гибели в Мотовилихинском районе города Перми монтажника… По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев инцидента, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас изымается и изучается относящаяся к ЧП документация.
https://ria.ru/20210609/prigovor-1736376729.html
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скр, пермь, происшествия
В Перми начали проверку после смерти рабочего в траншее
В Перми СК начал проверку после смерти рабочего, которого засыпало землей в траншее