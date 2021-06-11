https://ria.ru/20210611/perevody-1736635957.html

В России разрешили переводить физлицам деньги через анонимные кошельки

В России разрешили переводить физлицам деньги через анонимные кошельки - РИА Новости, 11.06.2021

В России разрешили переводить физлицам деньги через анонимные кошельки

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий физлицам после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам через анонимные... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:14

2021-06-11T15:14

2021-06-11T15:14

россия

создание национальной платежной системы

владимир путин

технологии

экономика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий физлицам после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам через анонимные электронные кошельки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон был разработан для устранения внутренней несогласованности отдельных положений закона "О национальной платежной системе" (НПС) и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.Действующая редакция статьи 10 закона об НПС разрешает физлицу после прохождения упрощенной идентификации использовать анонимный электронный кошелек для переводов только в пользу юрлиц или индивидуальных предпринимателей (ИП). При этом остаток денег в кошельке в любой момент не должен превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма переводов ограничена 200 тысячами рублей в месяц.В то же время статья 7 закона об НПС разрешает физлицу после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам через анонимный электронный кошелек. Документ вносит изменение в статью 10 закона об НПС. Поправка дает возможность физлицу, прошедшему упрощенную идентификацию, переводить деньги через анонимный электронный кошелек не только юрлицам и ИП, но и физлицам.Чтобы пройти упрощенную идентификацию, достаточно на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька ввести свои паспортные данные и СНИЛС/ИНН. Некоторые системы электронных денег позволяют пройти и полную идентификацию по видеосвязи.

https://ria.ru/20201125/perevod-1586215073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, создание национальной платежной системы, владимир путин, технологии, экономика