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В России разрешили переводить физлицам деньги через анонимные кошельки
В России разрешили переводить физлицам деньги через анонимные кошельки - РИА Новости, 11.06.2021
В России разрешили переводить физлицам деньги через анонимные кошельки
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий физлицам после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам через анонимные... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:14
2021-06-11T15:14
россия
создание национальной платежной системы
владимир путин
технологии
экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий физлицам после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам через анонимные электронные кошельки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон был разработан для устранения внутренней несогласованности отдельных положений закона "О национальной платежной системе" (НПС) и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.Действующая редакция статьи 10 закона об НПС разрешает физлицу после прохождения упрощенной идентификации использовать анонимный электронный кошелек для переводов только в пользу юрлиц или индивидуальных предпринимателей (ИП). При этом остаток денег в кошельке в любой момент не должен превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма переводов ограничена 200 тысячами рублей в месяц.В то же время статья 7 закона об НПС разрешает физлицу после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам через анонимный электронный кошелек. Документ вносит изменение в статью 10 закона об НПС. Поправка дает возможность физлицу, прошедшему упрощенную идентификацию, переводить деньги через анонимный электронный кошелек не только юрлицам и ИП, но и физлицам.Чтобы пройти упрощенную идентификацию, достаточно на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька ввести свои паспортные данные и СНИЛС/ИНН. Некоторые системы электронных денег позволяют пройти и полную идентификацию по видеосвязи.
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россия, создание национальной платежной системы, владимир путин, технологии, экономика
В России разрешили переводить физлицам деньги через анонимные кошельки
15:14 11.06.2021
 
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Девушка пользуется банкоматом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Россиянам разрешили переводы физлицам через анонимные кошельки после упрощенной идентификации

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий физлицам после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам через анонимные электронные кошельки, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон был разработан для устранения внутренней несогласованности отдельных положений закона "О национальной платежной системе" (НПС) и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Действующая редакция статьи 10 закона об НПС разрешает физлицу после прохождения упрощенной идентификации использовать анонимный электронный кошелек для переводов только в пользу юрлиц или индивидуальных предпринимателей (ИП). При этом остаток денег в кошельке в любой момент не должен превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма переводов ограничена 200 тысячами рублей в месяц.
В то же время статья 7 закона об НПС разрешает физлицу после упрощенной идентификации переводить деньги другим физлицам через анонимный электронный кошелек. Документ вносит изменение в статью 10 закона об НПС. Поправка дает возможность физлицу, прошедшему упрощенную идентификацию, переводить деньги через анонимный электронный кошелек не только юрлицам и ИП, но и физлицам.
Чтобы пройти упрощенную идентификацию, достаточно на сайте или в мобильном приложении электронного кошелька ввести свои паспортные данные и СНИЛС/ИНН. Некоторые системы электронных денег позволяют пройти и полную идентификацию по видеосвязи.
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РоссияСоздание национальной платежной системыВладимир ПутинТехнологииЭкономика
 
 
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