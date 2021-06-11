https://ria.ru/20210611/pensioner-1736611369.html
В Воронеже арестовали пенсионера, разбившего голову ребенку камнем
В Воронеже арестовали пенсионера, разбившего голову ребенку камнем - РИА Новости, 11.06.2021
В Воронеже арестовали пенсионера, разбившего голову ребенку камнем
Суд в Воронеже заключил под стражу на два месяца пенсионера, разбившего камнем голову девятилетнему мальчику за то, что тот с другими детьми играли возле... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:17
2021-06-11T13:17
2021-06-11T13:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Суд в Воронеже заключил под стражу на два месяца пенсионера, разбившего камнем голову девятилетнему мальчику за то, что тот с другими детьми играли возле гаражей, сообщает в пятницу управление СК РФ по региону.По данным следствия, днем 8 июня несколько детей играли возле гаражей на улице Иркутская. Недовольный их поведением 64-летний мужчина стал ругаться на ребят и кинул в них камень, который попал в голову девятилетнему мальчику. Ребенка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и перелом свода черепа.В отношении 64-летнего мужчины возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия". Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы."Вчера по ходатайству следственных органов регионального управления СК судом в отношении 64-летнего подозреваемого... судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2021 года", - сообщает следствие.Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательственной базы.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия
В Воронеже арестовали пенсионера, разбившего голову ребенку камнем
В Воронеже арестовали пенсионера, разбившего голову ребенку камнем из-за игры рядом с гаражами